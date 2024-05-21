「吃到飽」促銷釀鉅額虧損！美國最大海鮮連鎖餐廳紅龍蝦聲請破產

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所以紅龍蝦到底哪裡出了問題？自2020年以來，泰國海鮮經銷商「泰國聯合集團（Thai Union Group）」成為紅龍蝦的最大股東，實質主導餐廳經營，但是泰國聯合集團卻經營不善，推出諸多失敗措施。
最典型的範例就是將「20美元吃到飽」促銷常態化，20美元吃到飽本是紅龍蝦不定時推出的限時優惠攬客活動，但去年泰國聯合集團卻決定將20美元吃到飽成為固定菜單，光是這項決策將讓公司損失了1100萬美元。
另外，泰國聯合集團以「品質審查」為理由，將另外2家蝦子供應商排除在外，讓紅龍蝦的蝦子由泰國聯合集團自己獨家供應，結果反而導致紅龍蝦經營成本提高。
除了紅龍蝦本身經營管理的問題，近年來美國其他類型休閒快餐連鎖店崛起，像是奇波雷（Chipotle）與福來雞（Chick-fil-A）大受歡迎，也擠壓了紅龍蝦的消費客群。
美國康乃爾大學（Cornell University）餐飲管理教授色斯金（Alex Susskind）認為，紅龍蝦在美國嬰兒潮世代的消費者中，受歡迎程度無人能出其右，但是他們沒能成功吸引年輕的新一代客群。
還有前員工爆料表示，泰國聯合集團對於餐飲經營沒有任何想法，面臨困境只知道削減成本，但實施的很多措施都在傷害公司的品牌形象，像是減少服務生人力、隨意更動菜單，導致大量高階主管出走，最終讓紅龍蝦更是積重難返，無力回天。