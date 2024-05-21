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洪騰勝被迫轉手名人堂花園大飯店！兄弟傳奇龍潭棒球場未來恐不保

▲兄弟龍潭棒球場是台灣「棒球聖地」擁有許多趣事，並且有許多兄弟傳奇球員在這裡打過球。（圖／翻攝自名人堂花園飯店官網）
▲兄弟龍潭棒球場是台灣「棒球聖地」擁有許多趣事，並且有許多兄弟傳奇球員在這裡打過球。（圖／翻攝自名人堂花園飯店官網）

記者黃建霖/綜合報導

由「職棒之父」洪騰勝在桃園龍潭開設的名人堂花園大飯店驚爆經營虧損和欠薪，而這也讓兄弟龍潭棒球場這座「棒球聖地」，再次進入到人們的視野之中，由於名人堂花園大飯店已經將轉由優美飯店經營12年的時間，代表兄弟飯店確定要被迫易主龍潭球場。這座球場見證台灣棒球歷史，許多兄弟傳奇球員在這裡打過球，過去中華職棒曾在這裡辦過一場例行賽，也是史上唯一一位在這裡打過全壘打的球員，恐怕很難有人能猜到。而曾在此球場打過球的球評陳瑞昌表示，「龍潭球場就像是我們的家一樣。」一語道破這座傳奇之地。

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兄弟棒球場為前職棒球團兄弟象隊的春訓基地，也是當年中職巨星彭政閔、陳義信、王光輝、陳瑞昌、馮勝賢等人揮灑汗水之地，曾在2001年舉辦過中華職棒例行賽，現為全國大專院校軟式棒球聯賽主球場。

▲兄弟龍潭棒球場在2001年4月14日這裡曾經舉辦過一場職棒賽，由兄弟象對決中信鯨，中信鯨隊強打黃貴裕該場比賽敲出龍潭棒球場在職棒史上的第一支全壘打。（圖／取自名人堂花園大飯店官網）
▲兄弟龍潭棒球場在2001年4月14日這裡曾經舉辦過一場職棒賽，由兄弟象對決中信鯨，中信鯨隊強打黃貴裕該場比賽敲出龍潭棒球場在職棒史上的第一支全壘打。（圖／取自名人堂花園大飯店官網）
2001年在此辦過職棒賽　黃貴裕曾在此開轟

兄弟龍潭棒球場當年主要是作為練習球場，所以沒有將它作為例行賽正式舉辦場地之一。不過在2001年4月14日這裡曾經舉辦過一場職棒賽，由兄弟象對決中信鯨，中信鯨隊強打黃貴裕該場比賽中，敲出龍潭棒球場在職棒史上的第一支全壘打，也是目前為止唯一一支。

龍潭棒球場左右外野各340英尺，中外野400英尺為標準規格天然草皮紅土棒球場。兄弟當時蓋了球場、球員宿舍、當時國內第一座室內練習場，在當時是業餘甲組棒球隊設備最佳的球隊。

▲兄弟飯店創辦人洪騰勝尋覓名人堂地點，最後選擇在原龍潭棒球場外野區後方土地興建「名人堂花園大飯店」。（圖／翻攝自名人堂花園大飯店官網）
▲兄弟飯店創辦人洪騰勝尋覓名人堂地點，最後選擇在原龍潭棒球場外野區後方土地興建「名人堂花園大飯店」。（圖／翻攝自名人堂花園大飯店官網）
棒球場轉型棒球樂園　盼成台灣古柏鎮

後來，中華職棒成立，四支球隊最初洋將選秀都是在這塊球場進行，也開啟現今的中華職棒。後來兄弟飯店創辦人洪騰勝尋覓名人堂地點，最後選擇在原龍潭棒球場外野區後方土地興建「名人堂花園大飯店」。

2017年5月動工，2019年11月30日正式啟用，除作為飯店經營外，也展示了許多棒球相關文物，希望打造一座棒球樂園，成為台灣棒球的「古柏鎮」。

龍潭舉辦兄弟夏令營　陳瑞昌曾住在球場

根據《NOWnews》記者實際訪問曾在此球場打過球的前兄弟球星陳瑞昌，他表示：「龍潭球場擁有台灣唯一的室內小巨蛋，不用怕下雨，是很棒的地方，唯一缺點是很冷，所以我們都會『燒球棒』取暖。」

陳瑞昌說：「龍潭球場就像家一樣，我們都住在球場觀眾席下方，所以離不開這地方，球場附近美食，商家也都知道。」陳瑞昌認為，龍潭球場就像是避風港一樣，下雨可以練習，不過如今球場可能會被迫「易主」，也令人感到遺憾。

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