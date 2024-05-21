洪騰勝被迫轉手名人堂花園大飯店！兄弟傳奇龍潭棒球場未來恐不保

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2001年在此辦過職棒賽 黃貴裕曾在此開轟
兄弟龍潭棒球場當年主要是作為練習球場，所以沒有將它作為例行賽正式舉辦場地之一。不過在2001年4月14日這裡曾經舉辦過一場職棒賽，由兄弟象對決中信鯨，中信鯨隊強打黃貴裕該場比賽中，敲出龍潭棒球場在職棒史上的第一支全壘打，也是目前為止唯一一支。
龍潭棒球場左右外野各340英尺，中外野400英尺為標準規格天然草皮紅土棒球場。兄弟當時蓋了球場、球員宿舍、當時國內第一座室內練習場，在當時是業餘甲組棒球隊設備最佳的球隊。
棒球場轉型棒球樂園 盼成台灣古柏鎮
後來，中華職棒成立，四支球隊最初洋將選秀都是在這塊球場進行，也開啟現今的中華職棒。後來兄弟飯店創辦人洪騰勝尋覓名人堂地點，最後選擇在原龍潭棒球場外野區後方土地興建「名人堂花園大飯店」。
2017年5月動工，2019年11月30日正式啟用，除作為飯店經營外，也展示了許多棒球相關文物，希望打造一座棒球樂園，成為台灣棒球的「古柏鎮」。
龍潭舉辦兄弟夏令營 陳瑞昌曾住在球場
根據《NOWnews》記者實際訪問曾在此球場打過球的前兄弟球星陳瑞昌，他表示：「龍潭球場擁有台灣唯一的室內小巨蛋，不用怕下雨，是很棒的地方，唯一缺點是很冷，所以我們都會『燒球棒』取暖。」
陳瑞昌說：「龍潭球場就像家一樣，我們都住在球場觀眾席下方，所以離不開這地方，球場附近美食，商家也都知道。」陳瑞昌認為，龍潭球場就像是避風港一樣，下雨可以練習，不過如今球場可能會被迫「易主」，也令人感到遺憾。
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