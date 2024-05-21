中捷砍人案釀2傷！新北市民關心「捷運警察隊」 最快成立時機曝
今（21）日北捷隨機殺人案10周年，卻傳出台中捷運發生砍人案件，造2名男子受傷，引發民眾恐慌、更質疑捷運的安全性，多位新北市議員更關心成立獨立「新北捷運警察隊」進度，對此，新北警察局長廖訓誠表示，負責淡水輕軌的淡海捷運分隊，與負責安坑輕軌、環狀線的安環捷運分隊已上線，副市長朱惕之也稱，市長侯友宜有指示，現在兩條輕軌通車，接下來三鶯捷運按照進度都有請警察局有相關規畫。
記者林莞茜／綜合報導
根據規章，新北捷運警察組織編制是在交通大隊之下，不同於台北市有獨立捷運警察，新北市議員李宇翔要求，新北捷運應該加速研議獨立捷運警察；市議員戴瑋姍也認為「警力非常不足」，目前淡海分隊只有15人，安環編制24人但實際只有16人，應該也要配置隨車人員，彌補警力不足，並加強相關危機演練。
新北警察局長廖訓誠表示，新北捷運警察預計會有六個分隊，目前新店十四張已經有規畫部隊的機關空間，以利將來成立捷運警察隊部，而六大分隊預計會增加150人，新北市府去年已經跟中央請增150人，已經報到行政院審議中。
而副市長朱惕之表示則稱，市長先前已指示警察局展開規畫，接下來三鶯捷運按照進度都有請警察局有相關規畫，李宇翔則回應人命關天，認為相關規畫不要等三鶯線，應現在就要開始研議規畫。