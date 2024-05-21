今年最大調酒客座！遠東飯店攜手台南4大超紅酒吧　16款酒3處喝到

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首場客座，邀請到超人氣Bar Home主理人，也是「亞洲最佳50大酒吧」Bar TCRC創辦人－黃奕翔「阿翔」領軍，帶領其得意門生－「柏豪」，首次師徒聯手開發的獨家酒譜，以酒飲述說「最古老的台南古城風光」。其中最令人驚喜的是以「鹽」為概念而做出的「吾媽咪」，選擇琴酒，加入昆布柴魚高湯，還有梅茲卡爾（Mezcal）幫助帶出鮮味與燻香，再覆上帶有檸檬香的不甜雪莉酒，上頭有虱目魚慕斯餅乾搭佐，做出好似鹹湯又滿富鮮味的獨特調酒。
緊接七月，則精選最具台南文化氣息的超人氣質感酒館「鯤島」開啟客座二部曲，由曾獲得2023 The Art of Cocktail調和因子Top 10獎項、被譽為「鯤島潛力之星」的年輕調酒師－錦祥，以開胃飲料、前菜、主食、甜點的餐序設計出4款調酒，漸進式地帶領品酒人，走進「巷口古早味的府城懷舊印象」。其中以「米」為元素的「茶與沫」，基酒為伏特加，加上添加了梅子滋味的包種青茶，並以茶泡飯來闡述台南的香菇芹菜鹹粥。
接著是九月份的客座巡迴三部曲，由擁有全台南市最浮誇酒吧之稱的「在島之後」主理人－大喬，做出沈浸式體驗的一家酒吧，利用其擅長的當代調酒技法，透過早晨、午餐、茶點及晚餐的次序來調出4杯調酒，融合在地美食及翻轉調飲的既有印象，引領品酒人漫步府城。 其中的「糖」這杯概念，也就是午餐的概念，酒名「一碗肉汁的故事」，但並非直接闡述肉燥飯（台北稱滷肉飯），而是做出一杯適合搭肉燥飯的調酒，以透過威士忌加上浸漬法帶出龍眼乾香氣來成為這杯調酒的基底，加上阿薩姆紅茶、井仔腳瓦盤鹽，大喬提到，蜜餞、果乾類的黑化效果，與八角等這些經常拿來滷肉燥的中藥材很像，因此搭起肉燥飯這類小吃相當合拍。
到了十一月最終場，則由隱身於百年古蹟祀典大天后宮巷弄中，卻總是一位難求的「Phowa頗瓦」酒吧，由其擅長將甜點入酒，且曾獲過國際調酒賽「永續雞尾酒」競賽首位台灣冠軍的店長－妙妙親自操刀，設計一系列獨特又精緻的實驗性調酒，展現微醺版的「古城滋味」。在呈現「果乾」這個元素中她設計了「南島冰舖」這杯酒，以Havana為基底酒，加上芒果利口酒、可爾必思、萊姆汁，以及鳳梨蜜餞、楊桃湯等元素，不僅像是個甜品，更也是冰品，尤其喝時會不斷聯想到四果冰、李鹹冰的滋味。
台南遠東香格里拉提到，此次16杯特調雞尾酒價格450元+10%，將分別於六月到十一月，於台南遠東香格里拉一共有四場調酒師客座活動，並針對豪華閣及套房的房客，也可在「豪華閣貴賓廊」每日5:30pm至7:30pm黃昏雞尾酒及輕食時光，免費可享用指定特調雞尾酒。
此外，位於飯店最高樓的「醉月樓」餐廳，主廚許忠賢也推出《府城風華．微醺饗宴》，共有七道佳餚，適合佐搭調酒師限定雞尾酒，同樣鹽、糖、米、果乾酒款概念，分別有「香酥軟殼蟹」、「桂花炒蟹肉」及鹹香爽口海味十足的「府城芝麻烏魚子捲」為鹽料理代表；濃油赤醬且入口軟嫩爽口的「筍尖紅燒肉」、與江浙名菜香酥鴨改良的「香酥胭脂鴨方」為糖料理；而米的代表，則特選台南後壁16號冠軍米烹製的老上海人家常點心「上海粢飯條」；最後以一朵盛開的玫瑰花「烏梅西紅柿」澆淋台南百年蜜餞老店正合興的烏梅做成的醬汁，作為果乾料理引人垂涎。
📍台南四大酒吧與遠東香格里拉三大體系活動之時間表
【Bar Home．全台巡迴】
台南遠東香格里拉｜大廳茶軒
- 品酒檔期：6/8 - 12/30
- 客座之夜：6/8（阿翔）、6/9（Chris）
- 品酒檔期：6/14 - 7/10
- 客座之夜：6/21、6/22（阿翔）
- 品酒檔期：6/28 - 7/12
- 客座之夜：6/28、6/29（Chris）
【鯤島．全台巡迴】
台南遠東香格里拉｜大廳茶軒
- 品酒檔期：7/5 - 12/30
- 客座之夜：7/5、7/6
- 品酒檔期：7/11 - 9/19
- 客座之夜：7/11、7/12
- 品酒檔期：7/13 - 9/12
- 客座之夜：7/13、7/14
【在島之後．全台巡迴】
台南遠東香格里拉｜大廳茶軒
- 品酒檔期：9/7 - 12/30
- 客座之夜：9/7、9/8
- 品酒檔期：9/20 - 11/28
- 客座之夜：9/20、9/21
- 品酒檔期：9/13 - 11/21
- 客座之夜：9/13、9/14
【Phowa頗瓦．全台巡迴】
台南遠東香格里拉｜大廳茶軒
- 品酒檔期：9/7 - 12/30
- 客座之夜：9/7、9/8
台北遠東香格里拉｜馬可波羅酒廊
- 品酒檔期：9/20 - 11/28
- 客座之夜：9/20、9/21
- 品酒檔期：9/13 - 11/21
- 客座之夜：9/13、9/14
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！