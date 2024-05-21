超大銀幕爽看NBA總冠軍賽！威秀辦IMAX直播場 球迷笑：會打起來
NBA季後賽進入白熱化階段，許多台灣球迷天天設鬧鐘凌晨早起，準時收看電視轉播，一睹偶像球星風采，但今年終於有不受限於小小畫面的觀賽機會出現，稍早「威秀影城」在官方臉書宣布，將首度舉辦 NBA 總冠軍賽的 IMAX 大螢幕直播放映會。
記者潘毅／綜合報導
今年的NBA季後賽極度精彩，搶七大戰數次上演，衛冕軍金塊遭淘汰，意味著近6年的NBA總冠軍將由不同隊伍拿下，目前東、西部決賽的對戰組合也正式出爐，分別是由灰狼對上獨行俠以及溜馬對決塞爾提克，雙方獲勝者將在總決賽碰頭，爭奪歐布萊恩冠軍獎杯。
剩下四支隊伍，陣中看板球星都相當年輕，也象徵NBA進入了新世代，進入聯盟僅四年的新狼王「愛德華茲」Anthony Edwards，更是打出極度亮眼的表現，聲勢更是迅速暴漲，「喬丹接班人」的名號也終於找上這位年輕人。
用 IMAX 大螢幕看NBA總冠軍賽！球迷期待度爆表
這四支隊伍無論誰能晉級總冠軍賽，都相當令人期待戰局發展。就在稍早威秀影城在官方臉書粉絲團宣布，將攜手NBA 首次透過 IMAX 大銀幕放映「零秒差直播」的 NBA 總冠軍賽。
雖然目前完整售票方式尚未公布，但能透過電影院大螢幕看NBA已經讓大批球迷期待爆棚，紛紛準備搶票入場，更有球迷笑稱「應該有分不同隊支持者在不同廳吧」、「這會打起來吧」、「用超大螢幕看感覺很爽！希望去看的人都能理性看球，不要突然爆粗口打起來，然後就沒機會再辦下次了」、「希望能有原文轉播」。