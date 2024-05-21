黃國昌丕變？媒體人分析5年前這事　「30年沒看過這種政客」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳嘉宏說，黃國昌從頭到尾都不認為賴品妤有機會選上，尤其他是中研院的大教授，賴品妤只是個台北大學的法律系學生，他根本是瞧不起賴品妤的。但沒想到，賴品妤接下這位中研院大教授留下的爛攤，居然用100天翻轉了戰局，讓黃國昌被嘲笑得更凶，這對於一生驕傲行走的他，實在是極其羞辱的事。
陳嘉宏表示，只要賴品妤還在政壇，就是黃國昌的「恥辱柱」，人想起他怯戰落跑的不堪歷史，所以他當然要想盡辦法拔掉賴品妤。這是為什麼他在去年立委選前會說出「一票都不要給賴品妤」的原因，而他當時的確也透過與柯文哲聯手，達到這個目的。
事實上，黃國昌5年前的所有政治判斷都錯了，他一路看衰蔡英文，認為她根本不可能連任，也才會黨內會議時說出自己要選總統，還說他參選會讓蔡英文在辯論台上「瑟瑟發抖」。他也公開說過民進黨在那屆立委選舉不可能過半，但最後全都都事與願違。
陳嘉宏提到，如果當時蔡英文輸了，賴品妤落選，民進黨沒過半，那他還可以用救世主出現在昔日的支持者面前；但一切都往相反方向走，這讓他沒有路可走，人設極為難堪，他絕不能接受這樣的事。於是黃國昌割捨掉所有的過去，開始經營直播，想累積政治能量；更不惜與他昔日根本更瞧不起的柯文哲與國民黨聯手，以今日之我推翻昨日之我，驕傲的他其實只是為了證明：「你們這些現在嘲笑我的人都錯了，我還是可以『出人頭地』的。」
陳嘉宏說，跑政治新聞快30年，沒有看過這種政客，就連柯文哲也遠遠比不上。柯文哲充其量只是個自以為是的「阿伯」，但看到黃國昌這個人真是讓人渾身不舒服，因為不知道他為了「證明自己」還可能做出什麼樣的事來，是一種讓人不寒而慄的感覺。