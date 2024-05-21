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從醫院逃跑！基隆「殺人未遂犯」現身南京三民　北市校園暫停開放

▲簡姓男子在執行前送入基隆某醫院施以監護5年，但19日他卻趁機從醫院落跑，並搭車逃往北市南京三民。（圖／翻攝畫面）
▲簡姓男子在執行前送入基隆某醫院施以監護5年，但19日他卻趁機從醫院落跑，並搭車逃往北市南京三民。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

基隆39歲簡姓男子2023年犯下殺人未遂罪，遭判刑3年定讞，不過簡男罹患思覺失調，因此施以監護5年，沒想到他19日竟趁放風時間從醫院逃跑，引起民眾恐慌；今（21）日基隆市府表示，當天簡男先搭乘公車到中正路，隨後又坐客運前往台北南京三民，對此，北市教育局緊急宣布，各級學校從今晚到明晨暫停開放，

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據了解，19日下午2時30分，簡男趁放風時逃離醫院，當天在基隆市區到處活動，期間還從超商偷取食物及飲水，直至繞了半個市區後，在義一路搭車朝八斗子方向前進，不過途中簡男疑似又改變主意，在中正路下車轉搭客運前往台北。

▲基隆某醫院驚傳受監護處分人逃脫案件，刑事局發布「重要緊急查緝專案」，公布39歲簡姓男子為北檢署受監護處分人，逃脫後目前行蹤不明。（圖／翻攝畫面）
▲基隆某醫院驚傳受監護處分人逃脫案件，刑事局獲悉後緊急公布39歲簡姓男子照片，提醒民眾務必注意。（圖／翻攝畫面）
警方指出，期間嫌犯都是步行，多半沿著騎樓走，非監視器所及之處，警方除了白天巡邏，晚上也加強鎖定無家者聚集場所及可以收容藏身處所，如地下道、空屋或者宮公廟等處，並透過友善通報網擴大搜尋，希望各級民力給予協助，義警義消志工大隊等等，希望在最短時間查到。

為確保校園安全，北市教育局今天臨時宣布，今天晚上放學後至明天上學前，各級學校均暫停開放，後續將視情形決定是否延長，另外，新北教育局也指出，萬里、汐止、平溪、瑞芳等4區校園即起暫停開放到22日為止。


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