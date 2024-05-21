憂太陽花運動重演？立法院緊急宣布封閉中山南路大門 公告一次看
立法院今（21）日繼續處理國會改革相關法案，有多個民團集結立法院外，反對強行通過《立法院職權行使法》等法案，截至晚間5點左右，民團聲稱已經集結超過8000位民眾。對此，立法院總務處緊急宣布，自晚間5時起將封閉中山南路大門口，其餘本院出入口依現場情形機動封閉。
記者林怡昕／台北報導
公投護台灣聯盟、台灣公民陣線、經濟民主連合等團體今在立法院前發起「民主倒退，公民搶救，立院集結—阻止國會濫權法案三讀」活動，民眾今早9時就集結在立法院外抗議，高舉「沒有討論，沒有民主」、「民主已死，國會輓歌」等手牌，截至晚間5時許，民團聲稱已經集結超過8000位民眾。
立法院總務處稍早發出公告，為因應113年5月21日民眾於本院周邊進行集會活動，本院於5月21日17：00起，陸續封閉本院周邊部分出入口，禁止人員及車輛進出，封閉期間人員及車輛禁止出入通道如下（封閉期間人員進出依現場情形機動開放）：
第一、中山南路大門口：自5月21日（星期二）17：00起封閉車輛及人員進出。
第二、其餘本院出入口依現場情形機動封閉。封閉期間欲進出院區之人員，請由中山南路大門口以外之出入口出入，各封閉出入口依集會活動結束現場狀況恢復人車正常通行。
本次集會活動期間,敬請本院職工（含委員助理）、各部會官員及媒體工作人員，依規定申請及配戴識別證進入院區；相關門禁管制措施俟該集會活動結束及清除現場阻材後再行開放。