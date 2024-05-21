日本河口湖超商「黑幕」今架好了！阻擋遊客拍富士山亂象
日本富士山是各國旅客多會安排的知名景點，其中，河口湖車站附近的一間LAWSON便利商店，因可清楚觀看富士山美景，吸引遊客爭相打卡拍照，也衍生出交通亂象。當地政府日前決定在超商對面架起黑幕，今（21）日正式動工架設，讓該路段與富士山美景無緣。
國際中心顏得智／綜合報導
根據日本《時事通信社》報導，由於過多旅客造成的觀光公害亂象，山梨縣富士河口湖町當地居民投訴不斷，黑幕今日架起。
可看到現場工作人員今早8點開始，將2.5公尺高、20公尺寬的黑色布幕安裝在超商對面的人行道桿子上，全程大約3個小時，裝設過程同樣吸引大量民眾和媒體在旁觀看。
一名新加坡遊客與先生在黑幕架起時來到這裡朝聖，剛好有雲，所以看不到富士山，她在造訪前已先看過相關訊息，了解到黑幕遮蔽美景的原因，她對此感到難過；另一名47泰國婦女則表示，她能理解採取的措施，但不知道是否還有其他選擇可做。
該處打卡景點約從兩年前開始流行，在超商對面的牙科診所前，人行道上總是被攝影師和旅客擠滿，且地上充滿了垃圾、菸蒂，許多遊客為了拍照危險穿越馬路，儘管派駐人員到現場控管，並設立多國語言告牌提醒，效果甚微，最終只好出此下策。