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沒洗手直接揉眼！婦染「綠膿桿菌」爆痛　用藥無效慘「摘除眼球」

▲婦疑因手部不潔，揉眼後發生綠膿桿菌感染，用藥無效只好挖除眼球。（示意圖，非當事人／奇美醫院提供）
▲婦疑因手部不潔，揉眼後發生綠膿桿菌感染，用藥無效只好挖除眼球。（示意圖，非當事人／奇美醫院提供）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約8旬婦女日前工作後未洗手，直接用手揉左眼，後來產生劇痛，在鄰近診所就醫未改善，改到大醫院檢查，發現左眼視力減退，且角膜混濁、結膜紅腫、前房蓄膿，診斷為左眼角膜潰瘍合併眼內炎，經使用強效抗生素，症狀仍持續惡化，最後只好進行眼內容物剜除手術，術後再裝配義眼，而微生物培養報告則證實為綠膿桿菌感染。

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奇美醫院眼科部主治醫師林育箮表示，角膜潰瘍常源自於角膜上皮組織損傷後，因接觸到細菌、病毒、真菌等病原而引發感染，多數能以藥物控制，但仍有少部分會進展成眼內炎，嚴重者甚至會失明；此外，根據國外文獻，須摘除眼球的眼內炎，以微生物造成的角膜炎為最多，包括麴菌、鏈球菌、綠膿桿菌等。

▲眼睛是我們的靈魂之窗！（圖/陳明中攝）
▲眼睛是靈魂之窗，角膜感染引發角膜潰瘍不可輕忽。（圖／記者陳明中攝）
林育箮也說，上述病原菌引起的眼內感染，有時會非常迅速且嚴重惡化，即使接受即時且適當的藥物治療，仍可能進展到必須摘除眼球的程度。

針對「眼內容物剜除手術」，林育箮指出，其為破壞性的建設手術，適應症包括眼球組織受到無法修補的嚴重損傷，或無法以藥物控制的感染，或如青光眼末期的疼痛且無視力眼等。

手術過程須於全身麻醉下執行，而移除眼內容物後，會視情況植入自費矽球或珊瑚球，以維持較為自然的術後外觀，但無法避免可能出現的雙眼不對稱情形，包括眼窩凹陷、眼瞼下垂等。

此外，手術後須持續使用藥物治療，並定期追蹤檢查，待病況穩定，再評估義眼的訂製與配戴，且術後可能併發症包含傷口出血、感染、癒合不良等，甚至恐使矽球或珊瑚球脫出。 

林育箮表示，角膜感染引發角膜潰瘍不可輕忽，尤其某些致病原引起的感染可能非常迅速、嚴重，甚至需要摘除眼球，提醒民眾愛護靈魂之窗，日常生活即應落實眼部保護，才能有效預防感染發生。 


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