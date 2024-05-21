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鄭麗媛被逼問「對魏嘏雋動心」　但男生1行為讓她冷掉：很傷自尊

▲鄭麗媛（左）在節目上被趙賢雅逼問「拍《畢業》時有沒有對魏嘏雋心動過」，豈料魏嘏雋的反應讓鄭麗媛瞬間冷掉。（圖／조현아의 목요일 밤 YouTube）
▲鄭麗媛（左）在節目上被趙賢雅逼問「拍《畢業》時有沒有對魏嘏雋心動過」，豈料魏嘏雋的反應讓鄭麗媛瞬間冷掉。（圖／조현아의 목요일 밤 YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

浪漫愛情韓劇《畢業》由《經常請吃飯的漂亮姐姐》導演安畔錫執導，《魔女的法庭》鄭麗媛搭檔小11歲《魷魚遊戲》魏嘏雋領銜主演，劇情講述補習班名師與她最驕傲的學生重逢，進而譜出一段心動的姐弟戀故事。為戲宣傳的鄭麗媛和魏嘏雋，也承認對彼此動心過，加上最新劇情中，男生早已偷偷暗戀女生，和初戀重逢甚至一起共事的橋段，皆掀起劇迷對初戀的純愛回憶。

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▲劇中，鄭麗媛（右）和魏嘏雋從師生變同事，將普甜蜜姐弟戀。（圖／Hami Video）
▲劇中，鄭麗媛（右）和魏嘏雋從師生變同事，將譜甜蜜姐弟戀。（圖／Hami Video）
《畢業》講述補習班明星講師徐慧真（鄭麗媛 飾），與10年前她費盡心力送入名門大學的「笨蛋學生」李俊豪（魏嘏雋 飾）重逢，然而男方卻辭掉前途似錦的大企業工作，來到女方補習班擔任新人講師，從師生變同事的兩人，姐弟戀又是職場戀，譜出一段令人興奮又甜蜜的浪漫故事。

為了宣傳《畢業》，鄭麗媛和魏嘏雋日前作客YouTube頻道《趙賢雅的星期四夜晚》，主持人趙賢雅問兩人曾對對方心動過嗎？鄭麗媛先是說讀劇本時很心動，主持人繼續追問那對戲時呢？鄭麗媛突然害羞遮嘴笑場，魏嘏雋首次得知女方心情，張嘴驚訝問：「真的有？真假？」然而看見對方的反應，反而讓鄭麗媛改口，一邊搖頭一邊雙手胸前交叉賭氣說：「太傷我自尊心了，我也沒有心動過啦！」不過魏嘏雋立刻嘴甜回撩：「每次拍攝見到姐姐都很心動，因為太美了。」

事實上，劇組公布的拍攝片花中，也看得出2人默契火花四射。鄭麗媛曾在記者會上透露是因為這齣戲才認識魏嘏雋，之前他們並無私交，但在最新釋出的拍攝花絮中，一場2人在雨中共撐一把紅傘的戲，因為地板濕滑，鄭麗媛差點滑倒，魏嘏雋立刻伸手扶住對方；後來越拍越久，傘內開始漏水，雨滴打溼雙方頭髮，等導演一喊卡，魏嘏雋先是伸手幫女方擋住落下的水滴，接著再幫鄭麗媛擦掉額頭上的雨水，私下貼心舉動全被鏡頭捕捉。

得知《畢業》台灣也看得到，鄭麗媛和魏嘏雋特別向台灣觀眾打招呼，2人相當有默契的一起手比愛心，用中文說：「我愛你們！」將劇中令人心動的粉紅泡泡，隔空傳送給台灣粉絲。《畢業》可至Hami Video收看。

▲鄭麗媛和魏嘏雋（右）喊話台灣觀眾多多支持《畢業》。（圖／Hami Video）
▲鄭麗媛和魏嘏雋（右）喊話台灣觀眾多多支持《畢業》。（圖／Hami Video）
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