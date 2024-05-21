蘋果 iPhone內建「醫療卡」可救命也能救人！如何設定這邊告訴你
台中捷運今（21）日傳出無預警的砍人事件，讓民眾開始關注自保方式。如果遇到突發事件或是身體不適iPhone 裡面有SOS可以立即求救，此外，如果在手機內設定好「醫療卡」聯絡資料，有助於聯繫緊急聯絡人。學起來，可以救人也能自保，如何啟用、設定，《NOWnews》一次告訴你。
記者周淑萍/綜合報導
近日在社群平台《Threads》有網友分享同事因血糖太低昏厥倒地、抽搐，原發文者當下協助緊急叫救護車送往醫院，但後續卻不知道該如何聯絡同事的家人，所幸，後來想到iPhone內建的健康App有醫療卡，不需要解鎖手機也能查看，經由此方式，和找到對方的緊急聯絡人。另外還有人遇到車禍，也是透過醫療卡幫忙聯絡傷者家屬。
🟡如何啟動醫療卡、SOS
📍方法1：同時按住側邊按鍵+任一音量鍵，螢幕會出現滑動關機、醫療卡、SOS緊急服務電話。
📍方法2：側邊按鍵按5下可立即進到「SOS 緊急服務」
▪︎設定路徑：「設定」 >「SOS 緊急服務」，然後開啟「按五下通話」
🟡iPhone醫療卡在哪裡？該如何設定
醫療卡可幫助第一線應變人員在第一時間不需要傷患手機密碼，就能查看醫療和聯絡人相關資訊。
📍設定路徑：開啟「健康」App >右上角點一下你的個人資料相片>「醫療卡」，輸入相關資料，包含年紀、血型、身高、體重、緊急聯絡人，即可完成。
▪︎如果要讓「醫療卡」在 iPhone 鎖定螢幕上顯示，請開啟「顯示於鎖定畫面」。