評賴清德就職演說　小笠原欣幸認「比預期強硬」：讓中國極為不快

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小笠原欣幸進一步說明，可能有人會認為沒必要在就職演說中提及「互不隸屬」，但是類似說法蔡英文在2021年的國慶演說中就有提到，且根據台灣最新民調，確實絕大多數民眾認為兩岸是不同國家，賴清德的說法反映了台灣民意對現狀的認知。
雖然給人較強硬的印象，但小笠原欣幸指出，賴清德在演說中未提及制憲、就台灣前途舉行公投等說法，也明確提到中華民國憲法，延續了台灣現狀已經獨立、無需再宣布獨立的邏輯，大體上延續了蔡英文的路線。
然而，賴清德在兩岸關係上，呼籲中國本著「對等原則」對話的說法並無新意，小笠原欣幸表示北京與賴清德的立場完全沒有交集，兩岸要重啟對話的可能性不大。小笠原欣幸指出，或許賴清德與幕僚考慮到即使對中國釋出善意，也不會改變習近平推動統一的強硬態度，不如更側重於強調穩定性和可預測性，展現出台灣正在尋求對話的姿態。
小笠原欣幸認為，對中國而言，賴清德的演說內容無疑令人極為不快，但是北京應該不會採取極端行動，因為原本就對賴清德未抱期待，中國的反應可能會維持一貫方式批評並施壓。中國應該會認識到，立法院朝小野大的格局對他們有利，北京可能會設法利用這點來動搖和逼迫賴政府。
小笠原欣幸也指出，雖然兩岸關係是外界關注焦點，但整體來看，賴清德的演說側重於內政議題，應該是意識到年輕選票流向民眾黨，透過聚焦在經濟議題，也能緩和在野黨的反對。
而小笠原欣幸在接受日本《產經新聞》訪問時也提到，親日派的賴清德與自民黨成員關係密切，賴政府上台對日本來說是積極的，能夠擴大民間交流，加強相互的信賴。