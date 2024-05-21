高市教育節超精采！23校攜手打造技職嘉年華

高市府教育局今(21)日舉辦「高雄市教育節-學市集、自由無畏，職有 Freeway」活動，吸引超過1500位高雄國高中生參與。本次活動匯集了9所科大和14所技術型高中，共設置66個動靜態展攤，展示技職群科學習成果與科大跨領域實作體驗，串聯起從中學、科大到產業合作的完整脈絡，宛如一場豐富且多元的技職嘉年華會。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府教育局專委劉靜文表示，高雄市長期關注技職教育的發展，致力於推動技高課程和職探中心的試探與適性入學宣導，讓學生和家長了解技職教育的重點發展和特色，培育技職優秀人才。並強調，高雄市將持續關注技職教育的發展，透過更多元的方式，讓學生在技職教育中找到自己的興趣和發展方向。
活動於高科大第一校區舉辦，高科大特別開放鐵道技術中心、南區毒災應變諮詢中心、震害防制實驗室、智慧製造實作工場等4大研究中心，讓學生親自體驗先進技術。此外，還有「真人圖書館—技職學長姊點點名」環節。所有活動以體驗闖關的方式進行，學生可以到各個展區和互動體驗區參與，親身感受技職教育的魅力和實際應用。
本次活動不僅展示了高雄市技職教育的豐碩成果，更是產官學合作的一次成功示範，為未來技職教育的發展打下了堅實的基礎。高市府教育局與高雄科技大學將繼續攜手推動技職教育。