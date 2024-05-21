惠中寺「未來與希望」講座 31名師接力開講「古今」
邁向第10年的佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座，今年以「古今」為主題，邀請31位各領域精英，自25日起在惠中寺展開29場接力講演。首場由詩人蔣勳主講「金剛經─信仰與科技」，之後在不及一個月裡，31位人生講者將引領觀眾，展開穿越古今的生命之旅，是一場值得期待的藝文饗宴。
記者金武鳯/台中報導
佛光山惠中寺總住持覺居法師表示，盱衡國際情勢及世界脈動，特別將今年講座主題訂為《古‧今》--歷史煙雲，千年風月。因為縱觀過去幾年，新冠疫情重創全球，疫情戰火還未熄滅，俄烏與迦薩戰火卻烽煙再起，從流行病毒到戰爭衝突，造成世界斑斑傷痕，如何鑑古知今，避免重蹈歷史覆轍，使我們身處的社會，小而善德戒惡，終成世界大同，是值得深思的議題。
有鑑於此，「未來與希望」系列講座，今年特以「古今」為題，力邀各領域名師，期盼透過他們人生閱歷，引領聽眾不論世局如何動盪，都能從歷史汲取教訓，為未來開創新局，因為洞鑑古今，方能高瞻遠矚。
「未來與希望」講座於2015年開講迄今，已邁入第10年，每年擁有現場及網路直播聽眾超過180萬人次，已蔚為台灣藝文盛事。今年邀請的講師群，陣容強大，包括蔣勳、陳文茜、心保和尚、陳亞蘭、白先勇、陳怡蓁、謝哲青、台中市長盧秀燕、陳義芝、黃春明、覺培法師、向陽、江振誠、楊照、依空法師、辛意雲、洪蘭、陳淑芳、許榮哲、林懷民等，全是專業領域精英。31位人生講者，將引領大家展開29場穿越古今的生命之旅，值得大家期待！
「未來與希望」系列講座5月25日至6月22日每晚7:30至9:00，在惠中寺3樓大殿舉辦，無法親蒞現場或海外的聽眾，可收看「佛光山惠中寺」官方FB和YouTube線上直播，大陸地區則可透過ZOOM會議平台同步收看。