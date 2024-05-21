彭金隆明立院處女秀！金管會ETF監管2大方向 研議開放這類ETF
金管會新任主委彭金隆明（22）日將首度赴立法院財政委員會進行業務報告，書面報告也提前曝光，內容提及未來6大核心施政方向，其中對於近期ETF熱絡現象，除將強化ETF配息廣告規範並加強查核，對指數及ETF加強審查，每月評估ETF持股狀況與納入市場監控之外，也將研議開放主動型與多資產ETF，提供投資人多元化的商品選擇。
記者顏真真／台北報導
根據金管會送交財委會的書面報告內容，對外揭露未來6大核心施政面向及細項推動內容，包括強化資本韌性與風險監理，還有健全市場行為與公司治理，落實普惠金融與消費權益保護，促進金融市場發展，加速金融與科技創新，還有強化永續金融。
在健全市場行為與公司治理部分，因應近期ETF熱絡現象，金管會除強化ETF配息廣告規範並加強查構對投資人加強宣導，也會從發行面、銷售面及交易、監視面持續精進相關措施。
同時，對於指數及ETF加強審查，每月評估ETF持股狀況與納入市場監控，並強化投信公司基金銷售文件的事前審查及事後稽
核，以及投信等業者與網紅合作行銷的監理等。
在促進金融市場發展部分，為提供投資人多元化之商品選擇，並促進資產管理產業發展，金管會將研議開放以主動式管理為投資策略的主動式ETF，以及同時被動追蹤股票、債券等成分證券的多資產ETF。