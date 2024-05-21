台中捷運砍人案！17歲高中生重傷插管治療 父曝：肋骨與筋都斷了
21日上午11時許，台中捷運市政府站發生砍人案件，20歲的洪姓男子持菜刀與水果刀，涉嫌砍傷捷運車廂內乘客，自己也被民眾追打拉扯受傷，2名傷者分別是傷27歲許姓男子、17歲呂姓高中生。呂男家屬聞訊趕來，呂父指出，兒子被菜刀砍傷背部，肋骨與筋都斷了，肺部也被傷及，手臂也有很長的刀傷，送醫時全身都是血、傷勢嚴重，所幸意識清楚，目前在加護病房插管觀察中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，呂男今天上午向學校請假，事發當時正在搭乘捷運，未料卻碰上洪男持刀砍人，受傷被緊急送醫。對此，林新醫院指出，許姓男子傷勢集中臉部，會交由整形科醫師為許男進行手術；呂男傷勢集中右半部，包括右胸及右手臂都有傷勢，目前插管治療中；涉案的洪男則是右手大拇指撕裂傷，傷及韌帶，已緊急手術縫合入住普通病房。
警方初步釐清，20歲的洪男有思覺失調症，曾是護專的學生，疑似因壓力太大暫時休學，今涉嫌持3把刀於中捷上攻擊，包括洪男在內有3人受傷送醫，洪男行兇後，被察覺異狀的民眾合力制伏，警方正積極釐清其犯案動機。
※【NOWnews 今日新聞
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