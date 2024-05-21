辜仲諒、吳一揆回歸中信金董事會　金管會表態了

針對中信金控大股東辜仲諒強勢回鍋，以法人代表之姿出任中信金董事，前金控總經理吳一揆也接中信金副董事長，引發市場關注。金管會今（21）日也首度表態，由於兩人都是法人改派董事，屬「一般董事」，並非「專業董事」，不需經過金管會審查，只要讓金管會有所掌握即可，至於吳一揆曾涉及中信金「大股東干政」的當事人，因離職而未被處分，如今再回鍋，金管會說，會進一步釐清因果關係，看缺失存在的潛在風險會不會再發生。
記者顏真真／台北報導
中信金在2004年爆發「紅火案」，辜仲諒在2006年11月24日請辭中信金法人董事代表，也因此中信金副董事長的職務也自動解任。隨著紅火案更三審判無罪，市場傳出傳出中信金大股東辜仲諒將以法人董事代表身分，出席中信金董事會，中信金果然也在5月17日臨時董事會通過辜仲諒出任董事一職，這也是辜仲諒睽違17年重返金融圈。據悉，辜仲諒這次回歸，除了會持續推廣公益與運動之外，近期也將代表中信金控參加三三會等經貿組織，協助政府推展經貿外交。
回鍋中信金的也不只辜仲諒，中信金也公布，前總經理吳一揆以宜詮投資法人代表出任董事職位，接任許舒博，並且接任中信金副董事長。辜仲諒及吳一揆董事職位即日起生效。
對此，金管會銀行局副局長童政彰今日表示，法人改派要回歸到公司法，不需要金管會核准，若辜仲諒未來要出任中信金董事長，金管會才需就金融機構負責人的資格條件進行審查。他還說，目前這兩人都是法人改派董事，屬「一般董事」，並非「專業董事」，不需經過金管會審查，只要中信金法遵審查符合資格即可，並讓金管會掌握到相關資訊，只是目前金管會尚未收到來自中信金的任何文件或訊息。
至於吳一揆曾涉及中信金「大股東干政」的當事人，卻因離職而未被處分，如今又回鍋，童政彰表示，金管會將檢視吳一揆當時行為，與中信金當時缺失有無因果關係，並檢視吳一揆回任後，相關缺失存在的潛在風險會不會再發生，這部八會請中信金再做說明。