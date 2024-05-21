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寶礦力路跑六年祭開放報名！賽後豪華抽獎　Apple系列產品帶回家

▲寶礦力路跑六年祭開放報名！賽後豪華抽獎，Apple系列產品帶回家。（圖／翻攝自寶礦力路跑官網）
▲寶礦力路跑六年祭開放報名！賽後豪華抽獎，Apple系列產品帶回家。（圖／翻攝自寶礦力路跑官網）

記者林之越/綜合報導

寶礦力路跑回來啦！邁入第六年的寶礦力路跑，將今年主題定為「六年祭」，並在5月20日起開放報名。除了邀請樂天桃猿「啦啦隊女神」Yuri陳怡叡擔任寶礦力路跑大使外，賽後還有豪華抽獎，參賽者有機會得到Apple Watch Series 9、Air Pods Pro 2、3M 升級版防蟎涼夏被等各項超豪華大獎。

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根據賽事官方資料，本次實體賽事分為4公里、10公里以及21公里共3種組別，且還有能夠自選場地、路線，只要在指定時間內完賽的「線上跑組」。另外，也延續往年寶礦力路跑贈送參賽者豐富物資，包含紀念T恤、折疊環保杯、帆布包和運動方巾等。以下《NOWnews今日新聞》就整理賽事報名的相關資訊：


📌「寶礦力路跑六年祭」賽事報名資訊

報名開放時間：2024年5月20日12:00起至2024年8月9日23:59截止 (額滿為止)。

活動報名網址：寶礦力路跑六年祭賽事官網


活動時間：2024年10月5日（六） 05:30-10:30

活動地點：台北市大佳河濱公園（巨蛋廣場）


21公里組

報名費用：$950

人數限額：1,750人


21公里團體競賽組

報名費用：$4,500

人數限額：50隊（5人一組）


10公里組

報名費用：$750

人數限額：2,950人


10公里團體競賽組

報名費用：$3,500

人數限額：50隊（5人一組）


4公里團組

報名費用：$600

人數限額：3,300人


線上組

報名費用：$300

人數限額：2,000人


📌「寶礦力路跑六年祭」賽事路線

21公里組（團隊競賽組）：

起點:大佳河濱公園蛋型廣場→大佳河濱公園防汛河岸自行車道→觀山河濱公園(靠河岸)→成美左岸河濱公園→上南湖大橋進入右岸→南湖右岸河濱公園→成美右岸河濱公園→上麥帥一橋回到左岸→觀山河濱公園(靠機場側)→終點。


10公里組（團隊競賽組）：

起點:大佳河濱公園→大佳網球場→中山橋→承德橋→百齡左岸河濱公園→上百齡橋進入右岸→百齡右岸河濱公園→三腳渡碼頭→圓山河濱公園→上中山橋進入左岸→大佳河濱公園自行車道→終點。


4公里組：

大佳河濱公園→九號水門堤防道路→大直橋→迎風河濱公園停車場折返→迷你高爾夫球場→終點。


▲寶礦力路跑六年祭各賽事組別路線圖。（圖／翻攝自寶礦力路跑官網）
▲寶礦力路跑六年祭各賽事組別路線圖。（圖／翻攝自寶礦力路跑官網）

📌「寶礦力路跑六年祭」賽後抽獎品項

本次寶礦力路跑賽後也將進行豪華抽獎，參賽者將有機會把好禮帶回家，其中獎品包含Apple Watch Series 9、AirPods Pro 2、3M 升級版防蟎涼夏被、柏克金燒肉屋 日本和牛F1雙人套餐、樂扣樂扣微笑騎士不鏽鋼隨行杯750ml等。另外，賽事官網表示獎項陸續新增中，詳情請見活動官網。

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