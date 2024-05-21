寶礦力路跑六年祭開放報名！賽後豪華抽獎　Apple系列產品帶回家

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📌「寶礦力路跑六年祭」賽事報名資訊
報名開放時間：2024年5月20日12:00起至2024年8月9日23:59截止 (額滿為止)。
活動報名網址：寶礦力路跑六年祭賽事官網
活動時間：2024年10月5日（六） 05:30-10:30
活動地點：台北市大佳河濱公園（巨蛋廣場）
21公里組
報名費用：$950
人數限額：1,750人
21公里團體競賽組
報名費用：$4,500
人數限額：50隊（5人一組）
10公里組
報名費用：$750
人數限額：2,950人
10公里團體競賽組
報名費用：$3,500
人數限額：50隊（5人一組）
4公里團組
報名費用：$600
人數限額：3,300人
線上組
報名費用：$300
人數限額：2,000人
📌「寶礦力路跑六年祭」賽事路線
21公里組（團隊競賽組）：
起點:大佳河濱公園蛋型廣場→大佳河濱公園防汛河岸自行車道→觀山河濱公園(靠河岸)→成美左岸河濱公園→上南湖大橋進入右岸→南湖右岸河濱公園→成美右岸河濱公園→上麥帥一橋回到左岸→觀山河濱公園(靠機場側)→終點。
10公里組（團隊競賽組）：
起點:大佳河濱公園→大佳網球場→中山橋→承德橋→百齡左岸河濱公園→上百齡橋進入右岸→百齡右岸河濱公園→三腳渡碼頭→圓山河濱公園→上中山橋進入左岸→大佳河濱公園自行車道→終點。
4公里組：
大佳河濱公園→九號水門堤防道路→大直橋→迎風河濱公園停車場折返→迷你高爾夫球場→終點。
📌「寶礦力路跑六年祭」賽後抽獎品項
本次寶礦力路跑賽後也將進行豪華抽獎，參賽者將有機會把好禮帶回家，其中獎品包含Apple Watch Series 9、AirPods Pro 2、3M 升級版防蟎涼夏被、柏克金燒肉屋 日本和牛F1雙人套餐、樂扣樂扣微笑騎士不鏽鋼隨行杯750ml等。另外，賽事官網表示獎項陸續新增中，詳情請見活動官網。
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