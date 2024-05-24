獨家／林襄救火拍攝練舞2hrs！自爆遊戲ID沒人信　被隊友質疑氣炸

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次5個球團啦啦隊一起拍攝廣告的機會難得，隊長霖霖忍不住表示：「明星賽以外可以有這個機會跟這麼多女孩一起，就覺得很特別、很開心」，她開玩笑，因為這次陣仗太大，導致自己都要社恐發作，卻立刻被一旁的隊友們吐槽，個性活潑的她根本是「社牛」，讓霖霖忍不住抗議：「那天我真的自己坐在旁邊」，反而是星岑穿梭在每個球團的啦啦隊成員之間還游刃有餘，對此，她也解釋，因為各隊的女孩她都幾乎認識，「所以我就是到處一直去打招呼，有點像姐妹聚會那種感覺。」
和其他4位團員已經一起排練過舞蹈不同，林襄是特別來救急，因此前一天晚上才收到通知，就緊急開始練舞，她也還原當時情況：「我就是球賽結束，回到家練了大概2個小時，今天就上陣了」，林襄表示，當天還剛好是她5月唯一一天休假，妝髮師也有空，全都一起被cue來，「所以非常剛好，天時地利人和可以來幫忙」，讓一旁的霖霖忍不住笑說：「天注定妳就是要來拍這個手遊廣告啊！」被問到「在遊戲世界中，是好人還是壞人？」女孩們也一致選擇好人，「因為相信人性本善」，只有蘿拉選擇壞人，「覺得壞人比較好玩，大家都很喜歡當正義的那種」，反骨想要和其他人不同。
《波拉西亞戰記》4大職業任你挑 昆娜最愛入門款「香射手」
《波拉西亞戰記》中共有4大職業，分別為近戰型「幻影劍士」、遠程攻擊型「香射手」、法術攻擊型「咒文刻印使」以及輔助補師型「執行官」，女孩們也分享自己喜歡的職業，熱愛玩戰鬥遊戲的昆娜透露最喜歡射手，認為射手對女生來說會比較好上手；星岑則表示自己應該會玩射手或輔助型的守護者；林襄因為喜歡幫助人的個性，所以選擇玩輔助，「這有我的使命的感覺，我喜歡被需要」；蘿拉更自爆是雷隊友，都需要大神帶飛，「我都要跟朋友一起」，讓霖霖超有共鳴，立刻附和：「我也是，我也是這種的！」
昆娜自爆小時候的遊戲ID叫「天母陳意涵」，立刻讓女孩們笑翻，霖霖也笑虧：「這是比較不要臉一點」，林襄更分享，她的ID是叫「林襄本人」，沾沾自喜表示：「知道為什麼會取『林襄本人』嗎？通常會這樣取的，玩家就會覺得那一定不是本人，但殊不知我就是」，她透露有次遇到對手太強，忍不住問對方說：「我是林襄，可以讓我嗎？」沒想到對方說不相信要加IG，林襄被激到答應，對方還是不肯放水，讓她氣到立刻退追，「這是我們最氣的一次！」
林襄剛加入啦啦隊太緊張 回憶糗事笑翻隊友
談起過去應援時發生的糗事，林襄回憶起剛加入啦啦隊時，因為還不習慣鏡頭，很容易怯場，「所以一拍到我，就緊張得整個大跳錯，跟不上大家我就被罵了」，她透露因為可以看到大螢幕上的自己，畫面又會稍微延遲，她發現畫面一直都在自己身上嚇一大跳，「我跳錯了然後我被嚇到，我又再做一個嚇到的反應」，導致她無限循環被嚇到的表情，可愛模樣讓隊友們都笑出來，她也透露，克服緊張情緒最好的方法還是要靠時間、經驗累積。
林襄過去待過樂天啦啦隊，如今成為小龍女，她覺得最新奇的部分就是要唱「阿卡貝拉」，她透露因為球場10點後不能放任何音樂，怕會吵到附近住戶，因此那之後女孩們就要一起「人聲應援」，啦啦隊和球迷們現場大合唱應援曲讓林襄感動不已，「那其實是會想流眼淚的」，霖霖也爆料，林襄跳完第1場有阿卡貝拉的應援還興奮直呼好玩，讓林襄開玩笑表示：「下次想拿麥克風唱唱看！」