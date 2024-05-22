美妙旋律感動人心！中鋼集團教育基金會舉辦監獄音樂會

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中鋼集團教育基金會執行長黃一中與現場同學一同感受動人的曲目，他表示，中鋼集團長期以來致力推動ESG工作，在社會公益方面，希望透過與眾不同，且深具意義的創新公益活動，展現不一樣的社會價值，期盼此一監獄音樂會，可讓與會同學感受到音樂動人的無窮魅力，觸動自己內心的善良，埋下夢想的種子，懷抱未來無限寬廣的希望。
黃一中說，大提琴家張正傑老師於1996年受到電影【刺激1995】的啟發，對於古典音樂撫慰心靈的強大力量而深受感動，並在當時法務部與文建會的協助下，得以到綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄，完成5場音樂會巡迴演出。
黃一中指出，中鋼集團教育基金會於2017年首次攜手張正傑老師到高雄大寮監獄舉辦音樂會，之後再分別於2018年及2019年先後造訪高雄女子監獄、屏東監獄，以及明陽中學等，期用無遠弗屆的音樂感動了許多獄中同學，不僅獲得極大好評及迴響，更有同學在開啟新的人生後，到音樂廳欣賞張正傑老師的大提琴演奏表演，讓張正傑大受鼓舞。
大提琴家張正傑在此次監獄音樂會中，也邀請台灣著名京劇大師朱陸豪、次女高音翁若珮及知名鋼琴家呂冠葶到場獻藝，將大提琴與鋼琴的美妙琴聲，巧妙的與歌劇、京劇及崑曲的身段與唱腔合而為一，帶給與會同學耳目一新的體驗。