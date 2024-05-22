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美妙旋律感動人心！中鋼集團教育基金會舉辦監獄音樂會

▲中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼集團教育基金會20日，與大提琴家張正傑，分別到台南監獄及台南看守所，舉辦監獄音樂會，將優雅美妙的音樂旋律，溫暖及豐富獄中同學的心靈，譜出感動人心的樂章。

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中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會，是由中鋼公司行政副總經理兼中鋼集團教育基金會執行長黃一中主持，台南地檢署檢察長鍾和憲、台南監獄典獄長莊能杰、台南看守所所長吳永琛等人，與獄中同學共同欣賞此一音樂會，譜出感動人心的樂章。

▲中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會，將優雅美妙的音樂旋律，溫暖及豐富獄中同學的心靈。(圖／中鋼集團教育基金會提供)
▲中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會，將優雅美妙的音樂旋律，溫暖及豐富獄中同學的心靈。(圖／中鋼集團教育基金會提供)
中鋼集團教育基金會執行長黃一中與現場同學一同感受動人的曲目，他表示，中鋼集團長期以來致力推動ESG工作，在社會公益方面，希望透過與眾不同，且深具意義的創新公益活動，展現不一樣的社會價值，期盼此一監獄音樂會，可讓與會同學感受到音樂動人的無窮魅力，觸動自己內心的善良，埋下夢想的種子，懷抱未來無限寬廣的希望。

▲中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會，同學隨音符及歌聲搖擺雙手。(圖／中鋼集團教育基金會提供)
▲中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會，同學隨音符及歌聲搖擺雙手。(圖／中鋼集團教育基金會提供)
黃一中說，大提琴家張正傑老師於1996年受到電影【刺激1995】的啟發，對於古典音樂撫慰心靈的強大力量而深受感動，並在當時法務部與文建會的協助下，得以到綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄，完成5場音樂會巡迴演出。

▲中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會，同學隨音符及歌聲搖擺雙手。(圖／中鋼集團教育基金會提供)
▲中鋼集團教育基金會與大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會，同學隨音符及歌聲搖擺雙手。(圖／中鋼集團教育基金會提供)
黃一中指出，中鋼集團教育基金會於2017年首次攜手張正傑老師到高雄大寮監獄舉辦音樂會，之後再分別於2018年及2019年先後造訪高雄女子監獄、屏東監獄，以及明陽中學等，期用無遠弗屆的音樂感動了許多獄中同學，不僅獲得極大好評及迴響，更有同學在開啟新的人生後，到音樂廳欣賞張正傑老師的大提琴演奏表演，讓張正傑大受鼓舞。

大提琴家張正傑在此次監獄音樂會中，也邀請台灣著名京劇大師朱陸豪、次女高音翁若珮及知名鋼琴家呂冠葶到場獻藝，將大提琴與鋼琴的美妙琴聲，巧妙的與歌劇、京劇及崑曲的身段與唱腔合而為一，帶給與會同學耳目一新的體驗。
 

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