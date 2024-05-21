花蓮震災！金管會祭利息補貼 8大類貸款本金展延期間利息免繳
今（2024）年4月3日花蓮發生強震，對當地造成嚴重災情，金管會今（21）日宣布，為協助受災戶進行災後重建，經跨部會研商，受災戶有關房屋貸款、汽車貸款、保單借款、信用卡、債務協商等8大類債務「本金展延期間，利息不用繳」，由金管會編列預算進行利息補貼，利息補貼3%至12%，本金展延最長房貸可達5年。此外，針對中小企業百萬以下的貸款，信用保證成數拉高到10成。
記者顏真真／台北報導
金管會銀行局副局長童政彰進一步說明，考量近年利率上升，金管會參考金融機構平均貸款利率，研議調高金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼利率上限包括自用住宅購屋貸款（毀損致不堪使用）、自用住宅購屋貸款（部分毀損未致不堪使用）、非自用住宅購屋貸款（毀損致不堪使用，或部分毀損未致不堪使用）、以災區房屋為擔保的其他貸款及其他擔保貸款、保險單借款、汽車貸款、信用卡與現金卡應繳款項及其他無擔保貸款、債務協商債務等8大類，可申請本金展延，本金展延期間利息不用繳，由金管會編預算補貼利息，不同類別，本金展延及利息補貼上限也不同。
童政彰就以房貸為例，根據聯徵中心公布資料，平均房貸利率為2.133%左右，因此，金管會這次補貼利率往上調3%，本金展延最長5年，5年內不用還本金及繳利息，繳息由金管會補貼，等展延5年到期後再繳。
至於信用卡與現金卡等無擔保貸款來說，可申請展延6個月，這6個月內利息由金管會編預算補貼，最高補貼利息12%，也就是說，受災戶卡費沒繳清，相關信用卡循環利息款項，低於12%部分金管會補貼，超過部分則由銀行吸收。
童政彰說，民眾可向往來銀行提出申請，申請期限為今年4月3日到明年的4月3日，1年內提出申請，目前已有164戶已向金管會申請本金展延，總金額大約5億元，也希望各金融機構主動關懷受災戶，未來補貼預算會再視情況補貼。
另外，為使金融機構受理受災戶申請債務展延的作業有所依循，並加速審核程序，以從寬、從速、從簡的方式給予受災戶融資支持。為協助受災中小企業災後復原重建，信保基金針對貸款金額新台幣100萬元以下的週轉金貸款，也研議提高信用保證成數為10成。為簡化前開週轉金貸款申貸程序，金管會請銀行公會參考疫後振興貸款及從寬、從速、從簡協處原則，協助訂定「簡易評分表」評分模式以及相關作業程序，俾利金融機構辦理。