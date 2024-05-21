王世堅大罵黃國昌超越馬英九立標竿 「成為偽君子代名詞」
立法院會今（21）日續審國會改革相關法案，在審查「立法院職權行使法部分條文修正草案」第46條前，民進黨立委王世堅進行發言，他指出，朝野兩黨沒有把「五權改為三權」，就要明訂調查權，是捨正途不做便宜行事，更痛批民眾黨團總召黃國昌「從今天開始偽君子代名詞就是黃國昌！」
記者林怡昕／台北報導
立法院會今晚將挑燈夜戰，逐條審查國會改革相關法案，直至今晚8時許，才審查到第46條，王世堅發言時指出，現在一牆之隔、離議事廳不到100公尺的青島東路，有一萬五千多位民眾來到現場，「他們關我們台灣，他們關心我們立法院，他們要了解我們立法院到底是民主深化，還是民主退化，甚至是民主老化，成為民主的化石」。
王世堅續指，民主制度有三大原則，集思廣益、充分討論、形成共識，「讓我們充分發言集思廣益，讓我們充分討論、實質審查，讓我們去蕪存菁形成共識，這才是民主的真諦」。
王世堅指出，現在審查第46條提到的就是實質調查權，要明訂調查權不是不行，民進黨30年來的主張，就是認為要廢除調查權，就是要把五權改為三權，廢考試廢監察後，在先進民主國家，調查權就回到國會。
王世堅痛批，朝野兩黨捨正途不做，要便宜行事讓民主退化，就是對不起外面1萬5千位民眾，更對不起2300萬全體台灣同胞，「黃國昌先生，你為我們台灣社會立下偽君子標竿！超越馬英九，成為偽君子冠軍，從今天開始偽君子代名詞就是黃國昌。」