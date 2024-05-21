星展銀併花旗後！260萬信用卡換發最後一波　祭25元累積1點無上限

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星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基指出，為打造貼近卡友日常需求、讓卡友天天使用的信用卡，全新上市的「星展everyday威士御璽卡」特別將權益擴大至公用事業費代扣繳領域，並針對廣受台灣消費者喜愛的串流影音平台推出加碼回饋，透過星展Card+ App還可使用活利積分兌換商品、刷卡金、消費折抵及兌換哩程等，更加靈活多元。
此外，隨著數位支付逐漸成為台灣民眾主流消費方式。根據統計，2023年全年平均每0.03秒就有一筆LINE Pay交易產生 ，因此，星展銀行也結合LINE Pay逾52萬支付通路據點，即日起至7月底，祭出綁定LINE Pay，單筆消費滿新台幣300元，即可享最高LINE POINTS 3%回饋 ，單筆消費滿新台幣1000元還可抽42萬份、最高LINE POINTS 888點紅包，回饋卡友支持。
星展銀這張新卡除主打日常消費回饋無上限，一般消費每滿新台幣25元享1點活利積分，還將一般信用卡未涵蓋的公用事業費代扣繳納入活利積分回饋權益項目中，卡友在指定海外串流影音平台Netflix、Disney+、YouTube、Sportify、iTunes，刷卡交易再享10倍加碼回饋（含原消費所提供的1倍回饋），等同於每刷卡消費2.5元即可累積1點活利積分。