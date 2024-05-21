這原因美元續升！日圓跌破156關卡　新台幣早盤貶快1角探32.324元

星展銀併花旗後！260萬信用卡換發最後一波　祭25元累積1點無上限

▲星展銀行合併花旗在台消金業務後，260萬張信用卡換發進入最後一哩路，「everyday威士御璽卡」壓軸亮相，更祭出一般消費每25元累積1點無上限，指定串流影音平台加碼10倍回饋。（圖／記者顏真真攝）
▲星展銀行合併花旗在台消金業務後，260萬張信用卡換發進入最後一哩路，「everyday威士御璽卡」壓軸亮相，更祭出一般消費每25元累積1點無上限，指定串流影音平台加碼10倍回饋。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

星展銀行（台灣）在合併花旗銀行在台消金業務後，260萬張信用卡換發進入最後一哩路，壓軸推出的是快速累計紅利點數的「everyday威士御璽卡」，更祭出一般消費每新台幣25元享1點活利積分無上限，還將權益延伸至公用事業費代扣繳服務同享回饋，指定海外串流影音平台刷卡交易再享活利積分10倍加碼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，自去年12月啟動信用卡換發以來，星展銀行（台灣）陸續整合飛行哩程、現金回饋、高端客群、聯名禮遇與紅利積點等信用卡產品，順利完成260萬張信用卡轉換，未來在極具規模的信用卡業務基礎上，將積極發揮數位優勢的綜效，透過完整提供信用卡、貸款、財富管理等金融服務，帶給客戶更便利、全面的金融體驗。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基指出，為打造貼近卡友日常需求、讓卡友天天使用的信用卡，全新上市的「星展everyday威士御璽卡」特別將權益擴大至公用事業費代扣繳領域，並針對廣受台灣消費者喜愛的串流影音平台推出加碼回饋，透過星展Card+ App還可使用活利積分兌換商品、刷卡金、消費折抵及兌換哩程等，更加靈活多元。

此外，隨著數位支付逐漸成為台灣民眾主流消費方式。根據統計，2023年全年平均每0.03秒就有一筆LINE Pay交易產生 ，因此，星展銀行也結合LINE Pay逾52萬支付通路據點，即日起至7月底，祭出綁定LINE Pay，單筆消費滿新台幣300元，即可享最高LINE POINTS 3%回饋 ，單筆消費滿新台幣1000元還可抽42萬份、最高LINE POINTS 888點紅包，回饋卡友支持。

星展銀這張新卡除主打日常消費回饋無上限，一般消費每滿新台幣25元享1點活利積分，還將一般信用卡未涵蓋的公用事業費代扣繳納入活利積分回饋權益項目中，卡友在指定海外串流影音平台Netflix、Disney+、YouTube、Sportify、iTunes，刷卡交易再享10倍加碼回饋（含原消費所提供的1倍回饋），等同於每刷卡消費2.5元即可累積1點活利積分。

股東快看！豐收椅、野餐墊長這樣　金融股紀念品領取攻略一次掌握

花100電選中2億威力彩！30歲單身女看開獎不敢相信　捐千萬做公益

哈日族快看！日圓換匯現0.20字頭　換5萬賺1張迪士尼票加4碗拉麵

這原因美元續升！日圓跌破156關卡　新台幣早盤貶快1角探32.324元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生