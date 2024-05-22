今日社論／賴清德新局的四大挑戰與考驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩岸局勢更加險峻
毫無疑問地，在賴清德上台之際，第一個最被關注的重點就是兩岸路線。從賴清德就職演說的文中可以看出，一方面他承襲了蔡英文路線，強調會延續「四個堅持」，「不卑不亢，維持現狀」。另一方面，同中有異的是，賴特別強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬。此外蔡英文2次就職演說，都提到《憲法》與《兩岸人民關係條例》，但賴清德卻不提《兩岸人民關係條例》。而賴也多次直接用「中國」2字直呼對岸政權。
在在顯示，賴清德繼承蔡英文兩岸路線時，更加強調台灣主體性，也符合他過去曾言「務實台獨工作者」的人設。這樣偏獨態度的展現，讓獨派叫好，卻引發深藍陣營不滿，中共方面更不買帳，直批他「釋放謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號」。
賴清德並非沒有遞出橄欖枝，他拋出「重啟對等的觀光旅遊、學位生來台求學」這2點論述，國安人士也對外解讀，賴呼籲「兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮」，已釋放出最大善意。從此可見，賴清德在主權上採強硬立場，對於民間交流則是保持空間，為兩岸交流打開一扇窗。
習近平在先前的「馬習二會」曾釋出訊息，暗示兩岸的通關密碼是「中華民族」，對此賴清德無意接招，立場反而踩得更硬。儘管賴針對民間交流釋出善意，但中共並不領情接受，罵得更兇。這顯示兩岸兵凶戰危的局勢未得緩解，這將是賴清德相當嚴峻的考驗，未來4年都是必須持續應對的課題。
外交困境有待突破
蔡英文總統任內丟了10個邦交國，目前我國僅剩12個邦交國，國際空間日益窄仄。外交部長吳釗燮日前坦言，有2個邦交國有長期隱憂，外界推測就是瓜地馬拉和海地，賴清德的就職典禮，這2國也未有元首率團出席觀禮，在外交意義上亦顯露了警訊。
對於邦交國越來越少，民間曾出現「邦交無用論」的說法，但這並非好的戰略，因為邦交國絕對是爭取國際空間的重要盟友，主張零邦交也無所謂的論述只是昧於事實。現在台灣只有10個邦交國，若再斷交，就剩下個位數，情勢更加難堪，因此鞏固外交也是賴清德的重大挑戰。
雖然沒有正式邦交，但美國、日本皆與台灣建立良好的盟友關係，協助我方在台海的坡濤洶湧中站穩腳步。過去曾有「疑賴論」暗中發酵，然而賴清德當選之後到正式就職的期間，從美方祝賀的態度來看，應是過關。
過去中國的戰狼式外交引發各方的引彈，這也順勢讓台灣趁隙獲得不少國際空間，例如近年歐洲多國對台的態度友善，如今延續蔡政府路線的賴清德也應繼續借力使力，讓台灣有更多的發聲空間。台灣雖是小國，仍須努力讓國際聽到我們的聲音，
國會僵局必須化解
然而，在應對兩岸外交的危機之前，賴清德一上台，首當其衝的最大問題，就是朝野衝突的亂象，尤其是正在進行中的國會大亂鬥。
賴清德是總統得票率低和國會席次未過半的「雙少數總統」，和扁政府一樣，面臨朝小野大的困境。即使他任命了身段圓融的卓榮泰擔任第一個閣揆，但恐怕壓制不住兇猛的藍白陣營，從這次在野黨力推國會三法的態勢看來，民進黨幾乎是被碾壓，毫無招架之力。堂堂執政黨還要借助立法院外集結的民意才能使力，朝野對抗已成定局。
賴清德脾氣硬，過去在台南市長任內，曾經創下232天不進議會的紀錄。如今身份地位已然不同，需要調和劍拔弩張的朝野氣氛，如果行政、立法一直扞格不入，台灣內政恐淪為一灘死水，再有理想願景也無法實踐。
能源政策何去何從
另一方面，能源政策是產業面關心的議題。賴清德指出要推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性，卓榮泰則說「追求非核家園是永遠不可放棄的目標」。
不過，曾被賴清德徵詢出任閣揆的和碩董事長童子賢，近期頻頻發表擁核的言論，此外經濟部長郭智輝拜會藍營立委時，也說出核能是乾淨能源。這些跡象顯示，賴政府對於核能的態度可能有所鬆動，未來是否可能重啟核電，備受關注。
但是反核是民進黨的神主牌之一，若要重啟核電，黨內勢必會掀起不少抗議聲浪，因此賴政府的能源路線到底要怎麼走，恐怕還得觀察其實際作為。
執政沒有蜜月期，賴清德上台之後立刻要應付許多險境與挑戰，內外夾擊之下，賴清德要為國家掌舵，必須展現魄力和決心，不憂讒畏譏，才是個國家領導人該有的樣子。