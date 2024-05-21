道教文化傳承祈安醮會 30人法師考校挑戰108層刀梯
弘揚道教文化，中國武當道教太玄法師協會，今日起一連6天，在北屯區祥順二路廣場舉辦祈安醮會。首日除了設壇供信眾參香祈福，也展示道教文物及宗教工藝市集，希望讓更多人認識道教文化精髓。重頭戲是25日舉辦的法師登梯考校，共有30人報考，屆時將開放一般信眾鑽刀梯、過劍橋，藉以消災解厄，袪病延壽。
記者金武鳯/台中報導
中國武當道教太玄法師協成立，是以培植道教法師人才為宗旨，成為臺灣各宗派中，舉辦上登最高刀梯及最多屆之單位。去年112年(癸卯年)由創會長暨太玄宗壇前壇主蕭道賢宗主，傳承給台中聖和真武宮主持暨太玄宗壇壇主蕭晏渝接棒，並首次主辦第25屆登刀梯武考醮會，盛大圓滿，為接棒交出亮眼成績單。
蕭晏渝表示，今年謹遵玉旨，與台中聖和直武宮主員葉祥忠率眾執事，擴大舉辦第26屆上登刀梯醮會，除了辦理登梯武考外，秉揚弘揚道教文化，祈福醮會結合文化傳承、文物展覽與民俗技藝如龍獅陣、大鼓陣及靈乩塗炭齋等展演，前後為期6天，歡迎民眾一起來親近道法，認識教道文化。
醮會除完成聖命外，為利益眾生，25日刀梯醮會當日，現場有龍獅陣、大鼓陣、弦樂隊表演，除有法師登梯考校重頭戲外，現場開放一般善信民眾進行鑽刀梯、過劍橋，讓信眾親身過劍橋除煞；另鑽過刀梯下方，藉壇場三界諸聖真、法器神威及 聖神無量慈悲之力，信眾可消災避難、心神安定、祛病延壽、祈福植喜。
今年報名參加上登刀梯武考有30位，其中有多位是蕭道賢宗主徒孫輩，有落實玄武派台灣道脈傳承延伸之深意。至於蕭晏渝主持承接時間雖短，卻能全力以赴，完成交付重任。尤其對於有機會搭此法橋讓有志之道友，藉此良機成為道中之法師，更是深感榮耀。
醮場地址：臺中市北屯區祥順二路224號。電話：04-24364367 / 24377895。0937-766341邱洽 0921-311346蕭洽