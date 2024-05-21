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潘威倫524先發拚150勝！古林睿煬登板未定　蘇智傑最快本週可回歸

▲統一獅投手「嘟嘟」潘威倫本季首度先發，就在5月24日出戰中信兄弟。（圖／統一獅臉書）
▲統一獅投手「嘟嘟」潘威倫本季首度先發，就在5月24日出戰中信兄弟。（圖／統一獅臉書）

記者吳政紘/台北報導

統一7-ELEVEn獅隊18號「王牌」投手「嘟嘟」潘威倫將在24日先發登板挑戰生涯第150勝，獅隊總教練林岳平今天賽前被問及「誰會接在嘟嘟後面」時，坦言目前沒有想到，但他說：「我希望嘟嘟可以完成5局。」而獅隊古林睿煬目前狀況還在調整，林岳平則透露，蘇智傑目前打擊可以，要看守備狀況，最快本週就可以在台南主場對戰中信兄弟三連戰時復出。

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42歲嘟嘟潘威倫　中職150勝倒數

綽號嘟嘟的潘威倫，因為他生涯已經累積149勝，本季主要以中繼身分出賽，而他今年不但可能完成150勝里程碑，也預計要正式引退，他自2003年第一指名選秀狀元之姿進入中職統一獅隊，之後連續8季，都有雙位數勝投演出。

潘威倫不但要先發奪勝，也有機會以150勝的紀錄，正式告別球場，而5月24日就有可能是他創造歷史的節日。由於這次潘威倫本季初先發，接在他之後登板的人選可能是誰？餅總則表示，「還沒有想到，因為詔恩投明天了，沒有想到誰要在嘟嘟後面，希望他可以完成（5局）。」

此外，獅隊本土強投古林睿煬上週跳過一次輪值，本週有機會重返一軍先發，也會牽動餅總佈局。依餅總目前規畫，明天會將林詔恩拉上一軍對味全龍先發，週五起回到台南主場迎戰中信兄弟3連戰，六、日人選則視古林本週的調整而定，如果古林屆時狀況仍不理想，可能就交由羅昂、郭俊麟出征。

24至26日是獅隊復古日，將由潘威倫先發打頭陣，高國慶則會在系列賽最後一戰登錄打先發第1棒DH。目前高國慶的引退賽，內野部分幾乎已經完售，外野還有票可以搶。

潘威倫小檔案：

綽號別稱：嘟嘟

出生日期：1982年03月05日（42歲）

身高體重：182公分　98公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：投手

最快球速：152 km/h

擅長球路：二縫線快速球、滑球、曲球、變速球、切球

出生地：中華民國臺灣省屏東縣萬巒鄉萬金村

所屬族裔：馬卡道族

最高學歷：輔仁大學（肄業）

職棒選秀：2003年中華職棒季前選秀會統一獅隊第一指名

簽約金額：300萬元新台幣

經歷：

屏東縣赤山國小少棒隊

屏東縣美和中學青少棒隊

屏東縣美和中學青棒隊

日本別府大學棒球隊

台北縣輔仁大學棒球隊（中興保全）

合作金庫棒球隊（2001年～2002年）

中華職棒統一獅隊→統一7-ELEVEn獅隊（2003年01月11日～）

（以上資料參考：台灣棒球維基館

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