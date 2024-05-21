潘威倫524先發拚150勝！古林睿煬登板未定　蘇智傑最快本週可回歸

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綽號嘟嘟的潘威倫，因為他生涯已經累積149勝，本季主要以中繼身分出賽，而他今年不但可能完成150勝里程碑，也預計要正式引退，他自2003年第一指名選秀狀元之姿進入中職統一獅隊，之後連續8季，都有雙位數勝投演出。
潘威倫不但要先發奪勝，也有機會以150勝的紀錄，正式告別球場，而5月24日就有可能是他創造歷史的節日。由於這次潘威倫本季初先發，接在他之後登板的人選可能是誰？餅總則表示，「還沒有想到，因為詔恩投明天了，沒有想到誰要在嘟嘟後面，希望他可以完成（5局）。」
此外，獅隊本土強投古林睿煬上週跳過一次輪值，本週有機會重返一軍先發，也會牽動餅總佈局。依餅總目前規畫，明天會將林詔恩拉上一軍對味全龍先發，週五起回到台南主場迎戰中信兄弟3連戰，六、日人選則視古林本週的調整而定，如果古林屆時狀況仍不理想，可能就交由羅昂、郭俊麟出征。
24至26日是獅隊復古日，將由潘威倫先發打頭陣，高國慶則會在系列賽最後一戰登錄打先發第1棒DH。目前高國慶的引退賽，內野部分幾乎已經完售，外野還有票可以搶。
潘威倫小檔案：
綽號別稱：嘟嘟
出生日期：1982年03月05日（42歲）
身高體重：182公分 98公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手
最快球速：152 km/h
擅長球路：二縫線快速球、滑球、曲球、變速球、切球
出生地：中華民國臺灣省屏東縣萬巒鄉萬金村
所屬族裔：馬卡道族
最高學歷：輔仁大學（肄業）
職棒選秀：2003年中華職棒季前選秀會統一獅隊第一指名
簽約金額：300萬元新台幣
經歷：
屏東縣赤山國小少棒隊
屏東縣美和中學青少棒隊
屏東縣美和中學青棒隊
日本別府大學棒球隊
台北縣輔仁大學棒球隊（中興保全）
合作金庫棒球隊（2001年～2002年）
中華職棒統一獅隊→統一7-ELEVEn獅隊（2003年01月11日～）
（以上資料參考：台灣棒球維基館）
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