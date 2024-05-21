曹興誠也來了！示警中共把立院變香港立法會 唯獨大讚這位藍委
立法院院會今（21）日續審國會改革法案，將挑燈夜戰到深夜12時，議場內藍綠白攻防的同時，場外也集結不滿國會改革的民眾，根據主辦單位指出現場已聚集1.8萬人，聯電創辦人曹興誠也驚喜現身相挺，他致詞時提到，國內法律戰也面臨重大失敗，上週要通過「擴選法案」，想把立法權壓制行政權獨大，「中共正在把台灣立法院變成他的香港立法會」。
記者林怡昕／台北報導
曹興誠說，戰爭分成3種形式，第一種是心理戰，用軍事武力威脅，盼能讓人害怕、妥協；第二則是輿論戰，利用部分媒體顛倒是非當文化流氓，然而台灣人對和平和戰爭的定義被中國給扭曲，和平應該要是保持現狀，戰爭則是想去破壞現況引起反抗的行為。
曹興誠指出，而第三個則是法律戰，明明中華人民共和國沒有一天統治過台灣，居然說是不可分離的一部分，「說謊！把從來不屬於中國的地方說是自己的領土，要用武力來統一，這完全違反國際法，這是對國際的詐騙」，如今國內法律戰也面臨重大失敗，台灣人被迷惑後這些人取得立法院多數，上週他們要通過「擴選法案」，想把立法權壓制行政權獨大，才能指揮行政院、司法院、警察軍隊等，未來就可以利用這些來壓迫台灣人民，我們就會變成香港，「中共正在把台灣立法院變成他的香港立法會」。
曹興誠說，謝衣鳳參加總統的就職典禮，應該要給她鼓掌，需要有更多藍委可以了解，你們現在做的對台灣是重大傷害，不要做破壞民主的幫兇、中共的狗腿
曹興誠喊話藍委，「請你站出來，向謝衣鳳一樣尊重民選總統，不要做中共走狗」，偌大家執迷不悟，希望民眾勇於抗爭。