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周杰倫演唱會「5400元看嘸」！粉絲怒譙全程面壁　官方回應了

▲周杰倫近日在福建省福州舉辦演唱會，有歌迷事後在網路上控訴自己花了1200元人民幣（約5357元台幣）卻全程面壁，完全看不到演唱會，對此，福建省文旅廳也做出回應。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周杰倫近日在福建省福州舉辦演唱會，有歌迷事後在網路上控訴自己花了1200元人民幣（約5357元台幣）卻全程面壁，完全看不到演唱會，對此，福建省文旅廳也做出回應。（圖／翻攝自周杰倫IG）

記者張一笙／綜合報導

「亞洲天王」周杰倫近期在中國各地舉辦巡迴演唱會，近日巡迴到福建福州，有歌迷為睹周董風采，不惜花大錢也要買票進場看演唱會。未料，有歌迷在事後不滿自己花了1200元人民幣（約5357元台幣）買了福洲站演唱會門票，進場後發現位子竟然在視野不良區，不僅讓他「全程面壁」完全看不到周杰倫，甚至連大螢幕都看不到。

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▲周杰倫近日在中國舉辦巡迴演唱會。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周杰倫近日在中國舉辦巡迴演唱會。（圖／翻攝自周杰倫IG）
中國一名歌迷在網路上發文控訴，自己買周杰倫的票花費了很多精力：「請朋友幫忙一起來搶，我們也不想還有粉絲再遇到同樣的情況！」透露自己花了1200元人民幣買看台區最貴門票，結果整場都看不到周杰倫，歌詞和螢幕也僅僅是勉強能看到，讓他氣得痛批：「視角不如700元跟900元（約3000至4000元台幣）的門票座位區。」

▲有歌迷發文控訴自己買了最貴的舞台前位子，視野不如其他區域。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲有歌迷發文控訴自己買了最貴的舞台前位子，視野不如其他區域。（圖／翻攝自周杰倫IG）
針對歌迷的投訴，福建省文旅廳也針對爭議做回應，表示他們已經針對周杰倫的演唱會進行督查，並且和對演出門票銷售方案、演出場地座位圖、不同區域可售票數及價格等資料，並且確定門票實際銷售狀況，以免出現違規銷售事件。

▲針對控訴，福建省文旅廳也發文回應。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲針對控訴，福建省文旅廳也發文回應。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲福建省文旅廳在網路上回應，表示他們已經針對周杰倫的演唱會進行督查。（圖／翻攝自福建省文旅廳）
▲福建省文旅廳在網路上回應，表示他們已經針對周杰倫的演唱會進行督查。（圖／翻攝自福建省文旅廳）
事實上，不僅是周杰倫演唱會遇到歌迷投訴視野不良，林俊傑上周在濟南舉辦演唱會時，也有歌迷因為演唱會視角問題，在現場大喊：「退票！」

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