周杰倫演唱會「5400元看嘸」！粉絲怒譙全程面壁 官方回應了
「亞洲天王」周杰倫近期在中國各地舉辦巡迴演唱會，近日巡迴到福建福州，有歌迷為睹周董風采，不惜花大錢也要買票進場看演唱會。未料，有歌迷在事後不滿自己花了1200元人民幣（約5357元台幣）買了福洲站演唱會門票，進場後發現位子竟然在視野不良區，不僅讓他「全程面壁」完全看不到周杰倫，甚至連大螢幕都看不到。
記者張一笙／綜合報導
中國一名歌迷在網路上發文控訴，自己買周杰倫的票花費了很多精力：「請朋友幫忙一起來搶，我們也不想還有粉絲再遇到同樣的情況！」透露自己花了1200元人民幣買看台區最貴門票，結果整場都看不到周杰倫，歌詞和螢幕也僅僅是勉強能看到，讓他氣得痛批：「視角不如700元跟900元（約3000至4000元台幣）的門票座位區。」
針對歌迷的投訴，福建省文旅廳也針對爭議做回應，表示他們已經針對周杰倫的演唱會進行督查，並且和對演出門票銷售方案、演出場地座位圖、不同區域可售票數及價格等資料，並且確定門票實際銷售狀況，以免出現違規銷售事件。
事實上，不僅是周杰倫演唱會遇到歌迷投訴視野不良，林俊傑上周在濟南舉辦演唱會時，也有歌迷因為演唱會視角問題，在現場大喊：「退票！」
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