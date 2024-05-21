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快訊／黃勇傳財務問題遭統一獅開除！明下午本人親自開記者會說明

▲今年20歲的統一獅內野手黃勇傳，遭球團宣布以「嚴重違反內規」為由開除，明天將召開記者會說明。（圖／NOWnews資料照）
▲今年20歲的統一獅內野手黃勇傳，遭球團宣布以「嚴重違反內規」為由開除，明天將召開記者會說明。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

（23:00更新）統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳上周傳出已嚴重違反公司內部紀律，遭到獅隊開除，經紀公司表示，明天下午2點黃勇傳將在記者會對外說明，而獅隊已經確定不會再給他機會回歸，就看他是否可以再度回到職棒發展。據了解，黃勇傳為違反隊規，加上財務困難，已經嚴重影響獅隊形象，因此也被迫給他離隊同意書，另外獅隊也提出讓渡，其他各隊最晚要在23日下午5點前申請取得黃勇傳的讓渡合約，才有可能吸收。而前經紀公司「躍樂行銷」也發出聲明，說明黃勇傳今年因財務問題，因此並未跟他收取費用，黃勇傳也以片面終止合約。

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以下為《躍樂行銷》聲明：

躍樂運動行銷股份有限公司(以下簡稱為本公司)於5/16下午4點36分及4點41分，收到黃勇傳選手本人透過Line及電子信件主動提出終止經紀合約要求，並要求本公司不得再以黃勇傳先生之名義對外發言或洽談一切事項。

因此關於合約讓渡、自由球員等問題，本公司將無法繼續協助洽談；另外本公司今年（2024年）代替黃勇傳選手對接的相關窗口，很遺憾在收到此通知後無法繼續協助，再煩請各界轉為聯繫選手本人或是其他代理人。

除此之外，本公司今年（2024年）因考量黃勇傳選手個人財務狀況而尚未收取任何合約規範應付的服務費用，在工會判定為選手為個人任意解約的情況下，本公司將依法討論是否追究相關合約權益與責任。

本公司再次向所屬球團、熱愛中華職棒的球迷及球界各方人士表達歉意，佔用大眾時間與社會資源。

躍樂運動行銷股份有限公司

全體同仁 敬上

黃勇傳財務困難　球隊曾提前給他簽約金

5月15日獅隊發出新聞稿，內容中提到黃勇傳去年底向球隊表示個人財務上有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，球隊與其前經紀公司也一直提醒與關心，在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響個人職棒生涯發展，要他務必專注在球場上的訓練與賽事。

不過今年5月3日起，黃勇傳向球隊表示，因為須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒須於5月12日歸隊報到，但5月12日及5月13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，所以球隊在5月13日下達最後通牒，若未於5月14日球隊練習日報到，就會依公司內部管理規章予以開除，5月14日球隊練球日，依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。

統一獅領隊蘇泰安曾透露，黃勇傳希望球隊提前支付簽約金500萬元，獅隊也盡力幫忙，但最後黃勇傳還是不符合球隊規定，給了他多次機會，只好忍痛開除。

獅隊向聯盟提出選手合約讓渡申請，其他球團可以在5月23日下午5點前申請取得黃勇傳的讓渡合約，新的經紀公司已經去深入了解黃勇傳狀況，明天將會透過記者會形式對外說明。

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