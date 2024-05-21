中捷砍人案震驚社會　「精神障礙」恐成免死金牌？專家給答案

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陳永儀博士接著表示，針對「精神障礙是犯罪免死金牌」來說，第一要件是犯罪者必須要有相關疾病，且在犯案當下不清楚自己所為是對與否，才有機會在法庭上主張Insanity defense（精神障礙防禦），因此在鑑定這部分顯得十分重要。
另外，做鑑定時通常會採用很多間接的證據及資訊，所以過程其實相當冗長，再加上結論都要有佐證，不是像一般民眾認為的只要有人出面指出犯案者有精神疾病就算數。
陳永儀提到，先前做過的案件中，有一位犯罪者將老闆一家全部殺害，事後他主張自己患有思覺失調症，且作為一個虔誠教徒每天晚上都會聽見「神」叫他去做這些事，雖從表面上看似有明顯連結，但實際訪談後卻發現他談及細節時，僅說出是一種感覺驅使他去做，因此最後評估出來不屬於思覺失調症中的幻覺，法院也判處其有罪。
在此類事件中「受審能力」也相當重要，如果一個人患有相關疾病，根本不清楚司法系統的運作方式，這樣的審判就會失去意義，且如果一個人真的因精神障礙防禦被判處無罪，最後也不是回家，而是去往精神病院，陳永儀說到，以美國為例，有一個地方叫做「psychiartic prison」（精神病監獄），那才是真正的人間地獄，不管被認定為是沒有能力接受審判，或是不用為犯罪行為負責，都要經過一定評估才能夠放出來。
而有部分民眾好奇「精神疾病能不能用裝的」，陳永儀則認為應該是相當困難，畢竟鑑定並非只看一朝一夕的表現，除非有人真的做出非常詳細的計畫及耐心演練，才有機會做出可能騙過人的標準。
最後陳永儀強調，其實心理疾病也是生活中的一種面向，大部人可能不會有，但如果今天你覺得爬樓梯爬幾樓就趕到氣喘不舒服，是不是可能患有心血管疾病，應該盡早治療讓自身更健康，因此心理疾病也有相同道理，若有些問題長期出現，連專業醫生都一再提醒，那民眾更不應該輕忽，積極尋求幫助。