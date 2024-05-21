美國聯準會官員釋出謹慎訊號！美股早盤走勢膠著 輝達股價微跌
美股21日早盤走勢膠著，美國聯準會（Fed）官員週二表示，在降息前需要看到更多關於通膨的良好數據，被認為是釋放謹慎訊號，而輝達（Nvidia）在財報公佈前21日早盤股價也微幅下跌，加深投資人觀望氣氛。截止寫稿時間，道瓊工業指數上漲64.06點、約0.16％；標普500指數上漲6.31點、約0.12％；納斯達克指數上漲2.75點、約0.016％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，聯準會理事華勒 （Christopher Waller）表示，一系列數據顯示通膨似乎正在放緩，但他希望在降息前還要看到更多關於通膨的良好數據，「才能放心地支持寬鬆的貨幣政策立場」。
除了華勒之外，之後還有幾位聯準會官員將發表演說，華爾街正在關注這些聯準會官員的說法，希望能從中解析出降息的時機與可能性。
而輝達在財報公佈前，今日早盤股價微跌了0.1％，Nomura Private Capital的分析師羅威（Matt Rowe）表示，作為AI狂熱的代表企業，投資人非常重視輝達，「他們不想錯過上車獲利的機會」。但從另一方面來說，假如輝達最新財報「不夠讓人興奮」，投資人也可能選擇獲利了結。