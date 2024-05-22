韓女團VIVIZ演唱會門票這裡還有！住六福萬怡免費送　限7間趕快搶

韓國女子三人團體「VIVIZ」將於6月9日在TICC台北國際會議中心，舉辦2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei演唱會，距離「TICC台北國際會議中心」僅需8分鐘車程的六福萬怡酒店推出「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案，每房每晚7,999元，住宿即含 2024 VIVIZ WORLD TOUR台北站演唱會門票兩張。專案於即日起開放預訂搶購，限量7間。而高雄英迪格酒店今年榮獲全球最大旅遊評論網站Tripadvisor旅行者之選，即獲全球前1%最優秀酒店獎項之肯定。為歡慶即日起到8月底推出『加1元』專案售價5,389元起的一泊二食住房優惠。
我是廣告 請繼續往下閱讀
6月9日將在TICC台北國際會議中心的「2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei」演唱會，是VIVIZ睽違出道以來的首次世界巡演，更是繼去年底發行第四張迷你專輯《VERSUS》，以主打歌《Maniac》近期在韓國音樂排行榜上演「逆行神話」後再次襲台。台北六福萬怡酒店以其距離「TICC台北國際會議中心」僅需8分鐘車程優勢，推出「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案，住宿即含 2024 VIVIZ WORLD TOUR台北站演唱會門票兩張，除可享受豪華客房住宿並前往會場觀賞精彩表演外，再送特請國際調香師以輕甜的桂花與杏桃調製的香氛擴香乙組。專案於即日起開放預訂搶購，限量7間，售完為止。
女團VIVIZ由成員信飛、銀河、嚴智三人組成，出道多年，以其穩健的現場實力跟舞蹈聞名，其中近期超夯韓劇《背著善宰跑》OST〈May I Love You?〉，就是由成員嚴智演唱，擄獲大量粉絲的心，本次一宣佈登台演出，粉絲興奮不已，演唱會門票開賣即迅速秒殺完售。
台北六福萬怡酒店推出「VIVIZ WORLD TOUR」住房專案，每房每晚7,999元，住宿即含2024 VIVIZ WORLD TOUR台北站演唱會C區門票兩張，成為全台僅存最後門票，限量僅有14張，即僅賣７間房間，賣完為止。
高雄英迪格酒店今年榮獲全球最大旅遊評論網站Tripadvisor旅行者之選，即獲全球前1%最優秀酒店獎項之肯定。為歡慶全球前1%的榮耀，即日起到8月底推出『加1元』專案售價5,389元起的《一泊二食》住房優惠，售價5,388+1元起的《一泊二食》，享Wok on the Park自助式早餐與高空酒吧Pier No.1晚餐組合，第三人入住加價即升等豪華房。