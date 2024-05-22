CoCo楊枝甘露「第二杯0元」！星巴克「買一送一」今起爽喝18天

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CoCo都可季節限定、夏天必喝的「楊枝甘露」，選用果香濃郁的當季芒果搭配酸甜多汁的紅柚果肉打造，正宗做法的「胖胖版楊枝甘露」，以「椰奶」加入Q彈西谷米、蜜香凍等CoCo人氣配料，再堆疊芒果丁與芒果泥，濃郁到不行；CoCo獨家自創的「纖細楊枝甘露」則以低熱量優酪乳為基底，原有香醇口感無負擔。
今5月22日CoCo週三好友日，祭出「楊枝甘露第二杯0元」優惠，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「楊枝甘露第二杯0元」優惠，相當於「買一送一」，超狂現省70元。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限5月23日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
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