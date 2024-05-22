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清心福全「買一送一」再3天！永和人喝完換中和人喝　半價菜單曝

▲清心福全又下殺「買一送一」再喝3天！永和人喝完、今換中和人喝，3款半價優惠菜單曝光，優多綠茶也半價。鶴茶樓則預吿5月底將祭出「粉粿系列第二杯半價」優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲清心福全又下殺「買一送一」再喝3天！永和人喝完、今換中和人喝，3款半價優惠菜單曝光，優多綠茶也半價。鶴茶樓則預吿5月底將祭出「粉粿系列第二杯半價」優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料優惠一波波，清心福全竟然又再度下殺「買一送一」連喝3天！新北市太幸福，永和人才剛喝完好康、今（22）日換中和人喝，3款半價優惠菜單曝光，連續開喝梅子綠茶、優多綠茶、及蜂蜜烏龍人氣口味。鶴茶樓也預吿5月底將祭出「粉粿系列第二杯半價」優惠一次整理。

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📌清心福全「買一送一」再喝3天！這次換中和人喝
清心福全大放送優惠，「買一送一」永和人喝完、今起換中和人再喝3天！歡慶清心福全中和橋和店開店週年，5月22日大杯優多綠茶、5月23日大杯梅子綠茶、5月24日大杯蜂蜜烏龍，連續3天、每日11:00-19:00，當日同款飲品「買一送一」。提醒大家，每人限購一組(大杯梅子綠茶2杯、大杯優多綠茶2杯、大杯蜂蜜烏龍2杯)；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。

▲手搖飲料、咖啡優惠懶人包，清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，外送Uber Eats「買一送一」好康，85度C多多綠第二杯10元，星巴克、路易莎咖啡「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中和人喝起來！清心福全「買一送一」連喝3天。（圖／記者蕭涵云攝）
繼永和竹林新店開店週年，祭出超狂「買一送一」優惠活動，5月19日大杯優多綠茶、5月20日大杯蜂蜜烏龍，當日同款飲品買一送一，限每日11:00-19:00都能划算開喝。提醒大家，每人限購一組(大杯梅子綠茶2杯、大杯優多綠茶2杯、大杯蜂蜜烏龍2杯)；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 中和橋和店 資訊
地址：新北市中和區橋和路105號
電話：02-82454567

▲鶴茶樓5月底將祭出粉粿系列「第二杯半價」連喝3天。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓5月底將祭出粉粿系列「第二杯半價」連喝3天。（圖／鶴茶樓提供）
📌鶴茶樓：粉粿系列「第二杯半價」連喝3天
鶴茶樓歡慶今年2月打造粉粿大王系列手搖飲料，總銷量突破10萬杯，預告將在5月27日至5月29日連續3天，祭出古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那提，兩款飲品任搭「第二杯半價」好康。

清心福全又「買一送一」！永和人喝起來　CoCo珍奶「第二杯10元」

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