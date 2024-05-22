清心福全「買一送一」再3天！永和人喝完換中和人喝　半價菜單曝

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清心福全大放送優惠，「買一送一」永和人喝完、今起換中和人再喝3天！歡慶清心福全中和橋和店開店週年，5月22日大杯優多綠茶、5月23日大杯梅子綠茶、5月24日大杯蜂蜜烏龍，連續3天、每日11:00-19:00，當日同款飲品「買一送一」。提醒大家，每人限購一組(大杯梅子綠茶2杯、大杯優多綠茶2杯、大杯蜂蜜烏龍2杯)；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
繼永和竹林新店開店週年，祭出超狂「買一送一」優惠活動，5月19日大杯優多綠茶、5月20日大杯蜂蜜烏龍，當日同款飲品買一送一，限每日11:00-19:00都能划算開喝。提醒大家，每人限購一組(大杯梅子綠茶2杯、大杯優多綠茶2杯、大杯蜂蜜烏龍2杯)；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 中和橋和店 資訊
地址：新北市中和區橋和路105號
電話：02-82454567
📌鶴茶樓：粉粿系列「第二杯半價」連喝3天
鶴茶樓歡慶今年2月打造粉粿大王系列手搖飲料，總銷量突破10萬杯，預告將在5月27日至5月29日連續3天，祭出古早味紅茶粉粿奶茶、冬瓜菊花粉粿那提，兩款飲品任搭「第二杯半價」好康。