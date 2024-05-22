預熱輝達財報「開獎」！美股大多收漲　那指、標普500再創新高

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市場正等待聯準會週三發布的最新利率政策會議紀錄。
美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，美國最近的消費物價指數 (CPI) 似乎顯示通膨沒有加速，應無進一步升息的必要，蛋「需要再看到幾個月良好的通膨數據，然後才能放心地支持寬鬆的貨幣政策立場。」沃勒沒有給出他對降息時間或幅度的預期，並表示他將暫時保密他所希望的在未來的通膨報告中看到哪些具體的進展。
跟進多位官員週一釋出「偏鷹」謹慎訊息，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週二表態，他並不急於降息，寧願等待更長時間，以確保通膨不會反彈。
儘管亞馬遜旗下亞馬遜網路服務（AWS）叫停輝達Hopper晶片訂單，以等待升級型號，但市場對輝達將在週三（22日）美股收盤後公布的財報有所期待，輝達最終高收0.64%至每股 953.86 美元，創下收盤新高。
微軟收紅0.87%至每股429.04美元，同樣寫下了歷史新高。一年一度的Microsoft Build微軟開發者大會主題演講於美東時間週二中午12點拉開序幕，微軟公布微軟最新生成式AI產品，包括Copilot更新。
道瓊工業指數微漲66.22點或0.17%，收39872.99點。
標普500指數小升13.28點或0.25%，收5321.41點。
那斯達克指數小漲37.75點或0.22%，收16832.62點。
費城半導體指數小跌15.96點或0.31%，收5074.40點。