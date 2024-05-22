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震驚！宜蘭縣長林姿妙兒性侵醜聞爆發　受害女遭黑道民代聯手逼和

▲宜蘭縣長林姿妙的小兒子林澤民爆發性侵醜聞，還被指控找黑道逼受害人撤告。（圖 ／宜蘭縣政府提供）
▲宜蘭縣長林姿妙的小兒子林澤民爆發性侵醜聞，還被指控找黑道逼受害人撤告。（圖 ／宜蘭縣政府提供）

政治中心/綜合報導

去年9月，宜蘭縣長林姿妙的小兒子林澤民遭爆料性侵女友，還牽扯出宜蘭地院吃案的爭議。根據《鏡週刊》報導，林的前女友A小姐爆料並還原2人交往當下遭性侵過程，更指林為逼她和解撤告，竟陸續找黑道、民代恐嚇施壓她的家人，檢方對相關案件也毫無動作，質疑各方人士因忌憚林姿妙的勢力，才會無所不用其極地包庇林姿妙的兒子。

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A小姐表示：「我不知道是誰上網爆料這些內容，但確實我的親身經歷就是如此，且我提告林這將近1年的時間，林不斷透過黑道、民代施壓逼和解，檢方也毫無任何偵辦進度，讓我對台灣的司法感到相當心寒！」

原來去年9月網友爆料林澤民的事情後，A小姐已在去年10月順利取得宜蘭地院核發的保護令，緊接著就對林澤民提起妨害性自主及恐嚇等告訴，然而接下來A小姐卻經歷將近一年的恐懼及壓力，且至今尚未結束。

A小姐表示，林澤民可能擔心吃上官司，會在原本就瞧不起他的兄姊面前更抬不起頭，透過各種關係找上A小姐的家人，包括藍營議員、黑道角頭都出面「關切」，要求A小姐撤告和解，A小姐也提供2段錄音檔作為佐證。

A小姐為討公道堅不撤告，但案件自去年10月進到宜蘭檢方之後，至今都沒有下文，A小姐曾二度致電地檢署詢問，檢方只叫她等待回應，就完全沒有消息，有違常理。而檢方的偵辦態度讓A小姐質疑，是否在配合林家人以「時間換取空間」等她和解撤告，讓她對司法感到灰心。

針對相關爆料，林姿妙的兒子林澤民透過律師否認性侵前女友，並強調一切都是不實指控，自己從未找民代、角頭關說施壓，反而指控女方狹怨報復、栽贓爆料。宜蘭縣府則回應該案件與公共事務無關，不便多做回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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