震驚！宜蘭縣長林姿妙兒性侵醜聞爆發　受害女遭黑道民代聯手逼和

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原來去年9月網友爆料林澤民的事情後，A小姐已在去年10月順利取得宜蘭地院核發的保護令，緊接著就對林澤民提起妨害性自主及恐嚇等告訴，然而接下來A小姐卻經歷將近一年的恐懼及壓力，且至今尚未結束。
A小姐表示，林澤民可能擔心吃上官司，會在原本就瞧不起他的兄姊面前更抬不起頭，透過各種關係找上A小姐的家人，包括藍營議員、黑道角頭都出面「關切」，要求A小姐撤告和解，A小姐也提供2段錄音檔作為佐證。
A小姐為討公道堅不撤告，但案件自去年10月進到宜蘭檢方之後，至今都沒有下文，A小姐曾二度致電地檢署詢問，檢方只叫她等待回應，就完全沒有消息，有違常理。而檢方的偵辦態度讓A小姐質疑，是否在配合林家人以「時間換取空間」等她和解撤告，讓她對司法感到灰心。
針對相關爆料，林姿妙的兒子林澤民透過律師否認性侵前女友，並強調一切都是不實指控，自己從未找民代、角頭關說施壓，反而指控女方狹怨報復、栽贓爆料。宜蘭縣府則回應該案件與公共事務無關，不便多做回應。
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