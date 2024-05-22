台中捷運砍人！社會記者老Z最害怕這件事發生 呼籲：請雞婆一點
台中捷運昨（21）日發生20歲護理系學生持刀砍乘客事件，釀成兇手在內3人受傷，由於適逢鄭捷台北捷運隨機殺人案10週年，讓不少民眾人心惶惶，對此，資深社會記者、YouTuber老Z（周寬展）表示，現在最怕發生模仿犯罪，「這幾天如果大家有注意到身旁的人蠢蠢欲動，請雞婆通報。」
記者楊穎軒／綜合報導
周寬展親身跑過許多重大刑案，昨天中捷砍人案發生後，他在粉專發文，回想2009年發生黃富康殺人轉運事件，為台灣第一起隨機殺人案，3年後曾文欽在湯姆熊遊藝場隨機殺害小男孩，2014年5月21日鄭捷於北捷隨機砍人，近10年又陸續發生內湖小燈泡、北投女童割喉案。
「這些事件爆發後最可怕的是模仿效應」，周寬展說，光是2015年郭彥君持刀在中山捷運站隨機刺殺4人後，短短幾天就爆發4起模仿犯罪，甚至當晚就有人掛彩，目前中捷殺人案兇手的動機還不明，周寬展希望不要是模仿犯罪，呼籲大家：「這幾天如果大家有注意到身旁的人蠢蠢欲動，請雞婆通報，即便誤會也比出事好。」
警方表示，中捷殺人案洪姓嫌犯與2名被他攻擊的傷者都不認識，目前犯案動機不明，全案依殺人未遂罪嫌報請台中地檢署偵辦，而台中捷運未來將調整捷運警察勤務，提高見警率，高雄捷運表示，目前每日都會有捷運警察於全線車廂巡邏，注意是否有異常狀況，「避免模仿效應」，雙北捷運也和警方合作，立即加強捷運站、車廂及站體周遭的維安，以防發生模仿效應。
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