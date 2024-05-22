獨／職棒之父洪騰勝傳出財務出問題　洪瑞河：他跟兄弟已沒有關係

Wembanyama新秀入選防守第一隊！史上第一人　超越前輩Tim Duncan

▲聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama入選023-24賽季年度防守第一隊，成為史上第一位入選最佳防守陣容第一隊的新秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama入選023-24賽季年度防守第一隊，成為史上第一位入選最佳防守陣容第一隊的新秀。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA今（22）日公布2023-24賽季年度防守第一隊和第二隊獲選球員，聖安東尼奧馬刺隊新星Victor Wembanyama與Bam Adebayo、Rudy Gobert、Anthony Davis及Herbert Jones共同入選第一隊，Wembanyama成為史上第一位入選最佳防守陣容第一隊的新秀，也是聯盟史上最年輕進入防守陣容的球員，上一位入選最佳防守陣容的NBA新秀是1997-98賽季的「石佛」Tim Duncan，當時他入選防守第二隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
內線當道　4中鋒入選防守第一隊

本屆年度防守第一隊相當特別，4名內線球員入選，包括剛剛拿下拿度最佳防守球員的Rudy Gobert獲選，邁阿密熱火的Bam Adebayo、聖安東尼奧馬刺年度最佳新秀Victor Wembanyama、洛杉磯湖人的Anthony Davis，以及唯一的前鋒Herbert Jones。

年度防守第二隊成員入選的大多數則以後場為主，包括芝加哥公牛隊的Alex Caruso、奧蘭多魔術Jalen Suggs、波士頓塞爾提克的Derrick White和Jrue Holiday、明尼蘇達灰狼的Jaden McDaniels。

Wembanyama生涯首季　展現巨大防守潛力

Wembanyama在本季年度最佳防守球員投票中名列第二，他場均上場29.7分鐘，得到21.4分10.6籃板和領先全聯盟的3.58次阻攻，還有1.24次抄截。他這個賽季共做出254次封蓋，並創下了10.01的阻攻率。

本季，Wembanyama的總籃板數（205）、場均防守籃板數（8.4）、總防守籃板數（594）和防守籃板率（27.3%）均排名前10。這位20歲的球員是自2007年Marcus Camby 以來第一位場均至少10個籃板、3.00次蓋帽和1.00次抄截的球員。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

年度新秀第一隊公布！Wembanyama入選　有望挑戰Duncan當年偉業

法國男籃公布巴黎奧運12人名單！馬刺「新人王」Wembanyama領軍

老鷹中「狀元」Trae Young還會留？美媒：Wembanyama對聯手感興趣

Rudy Gobert擊敗Wembanyama！4度奪年度最佳防守球員　史上第3人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載