Wembanyama新秀入選防守第一隊！史上第一人　超越前輩Tim Duncan

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本屆年度防守第一隊相當特別，4名內線球員入選，包括剛剛拿下拿度最佳防守球員的Rudy Gobert獲選，邁阿密熱火的Bam Adebayo、聖安東尼奧馬刺年度最佳新秀Victor Wembanyama、洛杉磯湖人的Anthony Davis，以及唯一的前鋒Herbert Jones。
年度防守第二隊成員入選的大多數則以後場為主，包括芝加哥公牛隊的Alex Caruso、奧蘭多魔術Jalen Suggs、波士頓塞爾提克的Derrick White和Jrue Holiday、明尼蘇達灰狼的Jaden McDaniels。
Wembanyama生涯首季 展現巨大防守潛力
Wembanyama在本季年度最佳防守球員投票中名列第二，他場均上場29.7分鐘，得到21.4分10.6籃板和領先全聯盟的3.58次阻攻，還有1.24次抄截。他這個賽季共做出254次封蓋，並創下了10.01的阻攻率。
本季，Wembanyama的總籃板數（205）、場均防守籃板數（8.4）、總防守籃板數（594）和防守籃板率（27.3%）均排名前10。這位20歲的球員是自2007年Marcus Camby 以來第一位場均至少10個籃板、3.00次蓋帽和1.00次抄截的球員。
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