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天氣預報／鋒面還沒走！大雨再灌3天　「艾維尼颱風」下週恐生成

▲今日至週五，全台都持續要留意降雨，下週還有颱風生成的幾率。（圖／NOWnews資料照）
▲今日至週五，全台都持續要留意降雨，下週還有颱風生成的幾率。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

進入梅雨季後的第3波鋒面影響，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（22）日全台都持續要留意降雨，尤其在午後對流發展較旺盛，雨勢會進一步增強，週末鋒面遠離、降雨趨緩，下週一（5/27）颱風「艾維尼」有機會生成，下週二（5/28）則有另一波鋒面來襲。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日至週五（5/24）滯留風配合西南風的水氣，各地都有「局部短暫陣雨或雷雨」，且因大氣不穩定，午後容易有強對流系統發展，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等「小範圍劇烈天氣」，應留意中央氣象署發布的「大雨特報」情況。

而今天全台最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉，為攝氏22.2度，各地區氣溫分佈上，北部攝氏22至29度，中部攝氏23至31度，南部攝氏23至33度，東部攝氏22至33度。

▲本週末前都受到鋒面影響，各地午後對流發展旺盛，降雨相當明顯。（圖／中央氣象署提供）
▲本週末前都受到鋒面影響，各地午後對流發展旺盛，降雨相當明顯。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，週六至下週一（5/25至5/27），鋒面減弱、西南風轉變，天氣漸好轉，各地偏熱，降雨集中在午後機率較高，仍要防較大雨勢。下週二另一波「移動性鋒面」南下，各地又轉有「陣雨或雷雨」，同樣要嚴防雷擊、強風、瞬間大雨等「小範圍劇烈天氣」。

此外，吳德榮提及，根據歐洲系集模式模擬，下週一晚上8點，呂宋島東方約有20％的輕度颱風生成機率，美國系集模式則顯示，未來一週至10天，這個熱帶系統會向先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離；兩國模擬的動向及何時成颱皆有「不確定性」，應持續觀察。 

▲歐洲模式（左）模擬，下週一颱風生成機率20％，美國模式（右）則顯示熱帶系統會往東北大迴轉。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）
▲歐洲模式（左）模擬，下週一颱風生成機率20％，美國模式（右）則顯示熱帶系統會往東北大迴轉。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）

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