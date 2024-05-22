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Paul George想留在快艇！球團不願開「頂薪」　這3隊是潛在追求者

▲快艇球團不願給陣中球星Paul George頂薪合約，但美媒認為儘管奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克都是其追求者，但他會留在洛杉磯。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇球團不願給陣中球星Paul George頂薪合約，但美媒認為儘管奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克都是其追求者，但他會留在洛杉磯。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA洛杉磯快艇球星Paul George在今年休賽季成為自由球員，有很大的機會將投入自由市場，在今（22）日根據《The Athletic》記者Shams Charania在節目《Up and Adams》中透露，「聯盟各隊高層都認為Paul George就是洛杉磯的孩子，他會留在洛杉磯，但不確定快艇會不會開出頂薪合約。」其中奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克都是Paul George的潛在追求者。

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George休賽期能簽4年71億台幣合約

根據薪資專家Bobby Marks表示，「Paul George在24-25賽季的薪資為4564萬美元，但預期Paul George不會執行24-25賽季的合約，將會在休賽季投入自由市場或與快艇簽下延長合約。」

若能順利與快艇重簽合約，Paul George將能拿到一張4年2.21億美元（約71億台幣）的頂薪合約，若其他球隊想追求Paul George，合約總額皆無法超過快艇所提出的合約，預計合約將會相差900萬美元。

想要George的潛在球隊有哪些

根據《The Athletic》記者Shams Charania表示，「據我所知若Paul George無法與快艇達成合約共識，有興趣的潛在球隊包括奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克。」

《ESPN》指出，「快艇總管Lawrence Frank想在休賽季，一口氣留下Paul George與James Harden，其中快艇能在6月30日前與Paul George達成提前續約，若還是無法達成共識，Paul George將可以成為自由球員。至於James Harden則是在本賽季成為不受限制自由球員。」

對於能否將Paul George帶回球隊，快艇總管Lawrence Frank則直言，「Paul George在這裡完成了很多事情，他就是一名頂級球星，我們必須善待球員並公平的支持他們，但球隊也必須建立一支奪冠球隊。關於最終會以多少具體金額簽下Paul George，我還不能透露，但我們與Paul George的陣營擁有非常好的對話，球團希望他能留在快艇。」

▲根據美媒消息指出，洛杉磯快艇休賽季希望能夠留下陣中球星Paul George。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據美媒消息指出，洛杉磯快艇休賽季希望能夠留下陣中球星Paul George。（圖／美聯社／達志影像）
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