Paul George想留在快艇！球團不願開「頂薪」　這3隊是潛在追求者

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根據薪資專家Bobby Marks表示，「Paul George在24-25賽季的薪資為4564萬美元，但預期Paul George不會執行24-25賽季的合約，將會在休賽季投入自由市場或與快艇簽下延長合約。」
若能順利與快艇重簽合約，Paul George將能拿到一張4年2.21億美元（約71億台幣）的頂薪合約，若其他球隊想追求Paul George，合約總額皆無法超過快艇所提出的合約，預計合約將會相差900萬美元。
想要George的潛在球隊有哪些
根據《The Athletic》記者Shams Charania表示，「據我所知若Paul George無法與快艇達成合約共識，有興趣的潛在球隊包括奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克。」
《ESPN》指出，「快艇總管Lawrence Frank想在休賽季，一口氣留下Paul George與James Harden，其中快艇能在6月30日前與Paul George達成提前續約，若還是無法達成共識，Paul George將可以成為自由球員。至於James Harden則是在本賽季成為不受限制自由球員。」
對於能否將Paul George帶回球隊，快艇總管Lawrence Frank則直言，「Paul George在這裡完成了很多事情，他就是一名頂級球星，我們必須善待球員並公平的支持他們，但球隊也必須建立一支奪冠球隊。關於最終會以多少具體金額簽下Paul George，我還不能透露，但我們與Paul George的陣營擁有非常好的對話，球團希望他能留在快艇。」
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