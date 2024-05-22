美股漲多跌少靜待輝達財報出爐 台股早盤漲百點！權值股再攻高
市場靜待輝達財報出爐，美股昨（21）日漲多跌少，且幅度都不大，其中費半跌0.3%、道瓊小漲0.17%。台北股市今（22）日早盤漲百點，來到21345點，漲幅0.4%。權值股台積電漲4元，來到844元。鴻海與聯發科分別漲0.6%與0.8%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數21日上漲66.22點，漲幅0.17%，收39872.99點；那斯達克指數上漲37.75點，漲幅0.22%，收16832.62點；費城半導體指數下跌15.96點，跌幅0.31%，收5074.40點；標普500指數上漲13.28點，漲幅0.25%，收5321.41點。
科技股漲跌互見，特斯拉大漲6.6%、微軟漲0.8%、蘋果與Alphabet（GOOGL）漲0.6%、Meta（META）下跌0.9%。輝達漲0.6%，英特爾、美光跌1.1%，超微下跌1%、高通漲1.5%。台積電ADR上漲0.08%，收在153.67美元。台股今日早盤漲百點，來到21345點，漲幅0.4%，權值股台積電漲4元，來到844元。鴻海與聯發科分別漲0.6%與0.8%，聯電、群創、耀華量大。第一銅又開高漲逾7%。