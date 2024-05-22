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字母哥動向受全聯盟關注！尼克也是其中之一　其合約最少還有3年

▲根據ESPN報導，聯盟中的其他球隊正在密切關注「字母哥」Giannis Antetokounmpo在球隊中的狀態，紐約尼克就是感興趣的球隊之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據ESPN報導，聯盟中的其他球隊正在密切關注「字母哥」Giannis Antetokounmpo在球隊中的狀態，紐約尼克就是感興趣的球隊之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在密爾瓦基公鹿隊連續第2年於季後賽首輪被淘汰出局後，根據ESPN報導，聯盟中的其他球隊正在密切關注「字母哥」Giannis Antetokounmpo在球隊中的狀態，紐約尼克就是感興趣的球隊之一。字母哥最快2027年夏天才可能成為自由球員，若他要離開的唯一方式就是交易。

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字母哥受關注　也吸引尼克目光

「整個聯盟顯然都在關注字母哥的情況。當然，尼克隊就是其中之一。」ESPN 記者Brian Windhorst在《Get Up》節目中如此說道。29歲的字母哥2021年率隊奪冠，不過之後幾季卻都未能闖出東區。

去年10月，字母哥與公鹿隊續約了一份為期3年總價1.75億美元的續約合約，至少將持續到2026-27賽季。公鹿目前無意交易他，唯一可能送走他的情況是他本人主動要求交易，但就在兩周前，Windhorst還表示，「沒有任何消息」稱Antetokounmpo想離開密爾瓦基。按照這個說法，這傳聞可能更多是傳達聯盟中普遍「一種不切實際的希望」，而不是可能的潛在交易。

字母哥還有長約　本人沒有跡象想跳槽

公鹿去年找來了Damian Lillard，這是字母哥生涯搭檔過的最強隊友，不過兩人未能在季後賽攜手奮戰，Antetokounmpo因小腿受傷缺席首輪對印第安納溜馬的系列賽，而Lillard也缺陣了2場。

字母哥在2027-28賽季將有6682萬美元的球員選項，那時他32歲，仍然處於巔峰。在此之前，除非他本人動了離開密爾瓦基的念頭，否則其他球隊得不到這位兩屆MVP得主。

▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo是公鹿能否擺脫低潮的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo在2027-28賽季將有6682萬美元的球員選項，那時他32歲。（圖／美聯社／達志影像）
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