李玟沒得特別貢獻獎！陳子鴻被轟「無情無義」 107字無奈回應了
第35屆金曲獎入圍名單於5月16日揭曉，已故樂壇天后李玟（CoCo）粉絲高度盼望偶像能獲頒特別貢獻獎，但CoCo本身沒有中華民國國籍，不符合官方規定，確定無緣此獎項。怎料，部分粉絲把矛頭指向本屆評審團主席陳子鴻，對他以不雅字眼辱罵，陳子鴻無奈發聲：「（我）沒有那麼大的權力可以無視規則。」
記者楊穎軒／綜合報導
陳子鴻連任金曲獎評審團主席，有粉絲不滿李玟沒有獲頒今年的特別貢獻獎，於陳子鴻臉書留言痛批：「這未免太沒有人情味！提出嚴重抗議...替李玟不值」、「很爛、很糟，音樂無國界只是口號，你們忘記Coco對華語的影響力，真的太無情無義」、「李玟是華語樂壇的養分，影響了無數華語樂壇後代&歌迷，是華人的驕傲！一句不同國籍就抹殺她的貢獻，根本就是歧視！」
對於批判的聲音，陳子鴻除了在記者會當天解釋外，再度發文回應：「李玟是我的好朋友，我們曾經攜手創造Di Da Di的佳績，她沒有得到金曲特別貢獻獎我也很惋惜，但規則白紙黑字寫在這裡，評審團主席沒有那麼大的權力可以無視規則。」並附上金曲獎獎勵要點的截圖。
陳子鴻表示：「對於規則有意見可以理性的討論，情緒性的謾罵和人身攻擊無濟於事，我不會回應，僅此說明。」許多網友為陳子鴻打氣：「謝謝老師的付出」、「那些無聊謾罵人生攻擊的，相信連李玟也會嗤之以鼻」、「辛苦了！子鴻老師。」有人建議：「如果能請戴佩妮或年度歌曲入圍者佛跳牆，改編李玟的歌紀念，未嘗不是一種紀念！可以試試看！」
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