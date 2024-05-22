中捷砍人案「10大英雄」曝！合作壓制3刀男　傘哥打錯人眾幫補血

7-11咖啡6折爽喝！今起拿鐵加9元多一杯　可樂買一送一、奶茶29元

▲7-11本週超值五六日優惠曝光！自5月24日起至5月26日限定，莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵任選單杯49元。（圖／業者提供）
▲7-11本週超值五六日優惠曝光！自5月24日起至5月26日限定，莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵任選單杯49元。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11本週超值五六日優惠曝光！自5月24日起至5月26日限定，莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵特價49元，單杯原價最高85元、特價49相當於低於6折開喝，還有可口可樂、鹼性水買一送一！喜歡經典口味咖啡的民眾，精品咖啡則有任選2杯119元，還有單筆消費／繳費／EC寄取會員享「午後紅茶 奶茶500ml」只要29元，本週必搶優惠可別錯過！

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月24日至5月26日
◾莓好光櫻心凍風味拿鐵特價49元，5.8折，原價85元、特價49元
◾冰鳳梨風味拿鐵（大杯）特價49元，6.3折，原價78元、特價49元
◾熱鳳梨風味拿鐵（中杯）特價49元，7.3折，原價68元、特價49元
◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折，原價35元、特價18元
◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折，原價20元、特價10元

▲7-11本週超值五六日優惠曝光！自5月24日起至5月26日限定，莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵特價49元。（圖／7-11提供）
▲7-11本週超值五六日優惠曝光！自5月24日起至5月26日限定，莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵特價49元。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月15日至5月28日
◾CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元，5.5折，原價110元、特價60元
◾KIRIN午後紅茶 奶茶500ml，原價45元、特價29元（限會員單筆消費／繳費／EC寄取加價購）

▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
▲（圖／翻攝自PTT）
▲會員單筆消費／繳費／EC寄取會員享「午後紅茶 奶茶500ml」只要29元。（圖／翻攝自PTT）
📍APP｜5月20日至5月25日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡任選買7送4，6.3折，原價80元、特價51元
◾厚乳拿鐵冰／熱任選買7送4，6.4折，原價65元、特價42元

▲7-11限時六天同系列指定品項買7送4。（圖／7-11提供）
▲7-11限時六天同系列指定品項買7送4。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，7.7折，原價70元、特價47元
◾特大杯美式咖啡14杯520元，6.1折，原價60元、特價37元
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，5.7折，原價90元、特價52元
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，6.3折，原價55元、特價35元
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，6折，原價99元、特價60元

▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）
▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜5月20日起開搶
◾再睡5分鐘日安紅半半歐蕾買一送一，5折，原價38元、特價19元
◾再睡5分鐘淺焙烏龍歐蕾買一送一，5折，原價38元、特價19元

▲全家本週優惠趣好康，有再睡5分鐘兩口味奶茶買一送一，優惠券數量有限，搶完為止。（圖／全家提供）
▲全家本週優惠趣好康，有再睡5分鐘兩口味奶茶買一送一，優惠券數量有限，搶完為止。（圖／全家提供）
🟡LINE禮物
📍即起至5月31日
◾大杯熱精品拿鐵第2杯20元，59折，原價110元、特價65元，購買連結
◾大杯冰精品拿鐵第2杯20元，59折，原價110元、特價65元，購買連結
◾熱好時經典可可第2杯20元，64折，原價65元、特價42元，購買連結
◾冰厚乳拿鐵第2杯20元，64折，原價65元、特價42元，購買連結
◾冰太妃焦糖風味瑪奇朵第2杯20元，64折，原價65元、特價42元，購買連結
◾冰珍珠奶茶第2杯20元，64折，原價60元、特價40元，購買連結
◾青梅冰茶第2杯20元，64折，原價60元、特價40元，購買連結


全家霜淇淋有對手！超商一招吃「19元香草霜淇淋」：比買1送1便宜

今起搶優惠！7-11寄杯拿鐵「第2杯20元」　再睡5分鐘奶茶買一送一

今起拿鐵買一送一！7-11摩卡第2杯10元　這家寄杯買5送5送衛生紙

超商五六日優惠！7-11咖啡、熱巧克力第2杯10元　全家拿鐵也10元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載