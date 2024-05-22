7-11咖啡6折爽喝！今起拿鐵加9元多一杯　可樂買一送一、奶茶29元

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📍門市｜5月24日至5月26日
◾莓好光櫻心凍風味拿鐵特價49元，5.8折，原價85元、特價49元
◾冰鳳梨風味拿鐵（大杯）特價49元，6.3折，原價78元、特價49元
◾熱鳳梨風味拿鐵（中杯）特價49元，7.3折，原價68元、特價49元
◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折，原價35元、特價18元
◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折，原價20元、特價10元
📍門市｜5月15日至5月28日
◾CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元，5.5折，原價110元、特價60元
◾KIRIN午後紅茶 奶茶500ml，原價45元、特價29元（限會員單筆消費／繳費／EC寄取加價購）
📍APP｜5月20日至5月25日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡任選買7送4，6.3折，原價80元、特價51元
◾厚乳拿鐵冰／熱任選買7送4，6.4折，原價65元、特價42元
📍APP｜5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，7.7折，原價70元、特價47元
◾特大杯美式咖啡14杯520元，6.1折，原價60元、特價37元
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，5.7折，原價90元、特價52元
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，6.3折，原價55元、特價35元
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，6折，原價99元、特價60元
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜5月20日起開搶
◾再睡5分鐘日安紅半半歐蕾買一送一，5折，原價38元、特價19元
◾再睡5分鐘淺焙烏龍歐蕾買一送一，5折，原價38元、特價19元
🟡LINE禮物
📍即起至5月31日
◾大杯熱精品拿鐵第2杯20元，59折，原價110元、特價65元，購買連結
◾大杯冰精品拿鐵第2杯20元，59折，原價110元、特價65元，購買連結
◾熱好時經典可可第2杯20元，64折，原價65元、特價42元，購買連結
◾冰厚乳拿鐵第2杯20元，64折，原價65元、特價42元，購買連結
◾冰太妃焦糖風味瑪奇朵第2杯20元，64折，原價65元、特價42元，購買連結
◾冰珍珠奶茶第2杯20元，64折，原價60元、特價40元，購買連結
◾青梅冰茶第2杯20元，64折，原價60元、特價40元，購買連結