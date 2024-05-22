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尼克想交易來Mikal Bridges？鐵人屬性、維拉諾瓦大學隊友成誘因

籃網無意交易Mikal Bridges，且希望在未來能透過交易換來明星等級輔佐他，但尼克隊很有興趣。（圖／美聯社／達志影像）
籃網無意交易Mikal Bridges，且希望在未來能透過交易換來明星等級輔佐他，但尼克隊很有興趣。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國媒體《ESPN》專欄作家Bill Simmons在今（22）日自己的Podcast中提到，紐約尼克隊目前非常想要獲得布魯克林籃網隊後衛Mikal Bridges，為此尼克可能願意支付高薪讓Mikal Bridges轉戰尼克，尼克總教練Tom Thibodeau在季後賽的調度在近期成為焦點話題。而Mikal Bridges在過去6個賽季沒有缺席任何一場比賽，「鐵人」屬性也非常適合Tom Thibodeau的體系，此外尼克陣中還有3位維拉諾瓦大學的隊友，對於Mikal Bridges來說也是一大誘因，Mikal Bridges本季場均可以拿下19.6分、4.5籃板、3.6助攻，命中率43.6%，三分命中率37.2%。

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Bridges搶手　籃網曾拒絕火箭交易

布魯克林籃網總經理Sean Marks曾在本賽季交易截止日前，拒絕了休士頓火箭對於Mikal Bridges的交易，當時火箭提出以Jalen Green和2021年籃網當時交易James Harden的選秀權和籃網交易Mikal Bridges，但籃網拒絕了這筆交易，他們認為Mikal Bridges的價值大過於Jalen Green和選秀權。

手上籌碼滿滿　尼克將啟動交易

Bill Simmons認為尼克在近年來累積了不少籌碼，可以幫助他們建構一個讓籃網感興趣的交易包裹，尤其是可能再過幾年，尼克將進入重建期，如果現在交易Mikal Bridges可以讓尼克變成一支更好的球隊，也有望在這幾年衝擊總冠軍。

而對於Mikal Bridges的一大誘因，是目前尼克陣中有3名在維拉諾瓦大學時期的隊友，分別是Donte DiVincenzo、Jalen Brunson和Josh Hart，4人曾在2015-16賽季為維拉諾瓦奪下NCAA全國冠軍，2017-18賽季Donte DiVincenzo、Jalen Brunson、Mikal Bridges又為維拉諾瓦奪下第2座NCAA全國冠軍，能跟昔日大學隊友再度打球，成為尼克除了交易包裹本身外的另一大籌碼。

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