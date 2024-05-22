藍白拚國會改革支持度曝！王鴻薇見最新民調嗆綠：別把人民當白癡
立法院21日挑燈夜戰續審藍白提出的國會改革法案，民進黨改用拖延戰術，許多民眾也於場外自發性抗議。對此，國民黨立委王鴻薇直言，TPOC台灣議題研究中心整理了網友對議場衝突的態度，其中有約65%的民眾力挺國民黨、民眾黨兩黨或國會改革法案，批民進黨「不要再顛倒是非、操弄群眾，把人民當成白痴」。
記者王德蓉／綜合報導
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在立法院上演「全武行」期間，網友們對於國會肢體衝突和推動國會改革的看法。總體而言，表達支持國民黨與民眾黨，或者力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的只有2成5左右；好感度方面，國民黨立委也以0.34贏過民進黨立委的0.24。
對此，王鴻薇在臉書發文表示，民進黨執政8年弊端叢生，現在在國會不是多數了，就害怕國會改革；高端股價、疫苗採購、光電圖利、進口雞蛋採購疑雲等相關爭議事件，都還沒有解決，而沒有國會改革，真相將永不見天日。她表示，國會要改革是多數民意，民進黨自己過去也支持國會聽證調查權，也支持總統到國會國情報告即問即答，痛批民進黨不要再顛倒是非、操弄群眾，把人民當成白痴。