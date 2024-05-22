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多名乘客見義勇為　盧秀燕宣佈搭中捷終生免費、傷者提供醫美服務

▲盧秀燕在臉書貼上自己握著傷者手的照片，感謝中捷民眾見義勇為。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.05.22）
▲盧秀燕在臉書貼上自己握著傷者手的照片，感謝中捷民眾見義勇為。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.05.22）

記者顏幸如／台中報導

台中捷運昨發生砍人事件，過程有多位民眾見義勇為，甚至有人空手奪白刃。台中市長盧秀燕除了昨天在臉書發文感謝，指「面對危險你沒有猶豫，謝謝英雄將傷害降到最低」，今天更宣佈將在治安會議公開表揚所有見義勇為的市民，並對於壓制嫌犯的民眾予以終生免費搭中捷優惠，以表感謝。

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盧秀燕昨天在臉書發文，願傷者早日康復，台中平安。除了謝謝英雄將傷害降到最低，也透露昨天上午發生捷運傷人事件，她在議會坐立難安，議會休息鈴一響，就直奔醫院探視受傷的2位市民，「握著你們的手，滿是心痛」。對於乘客雙手肉搏利刃、無辜遭波及濺血，她由衷感謝見義勇為的英雄們合力壓制嫌犯，「勇敢、偉大，值得我們敬佩」。

▲盧秀燕宣佈將在治安會議公開表揚，所有見義勇為的市民，（圖／台中市政府提供，2024.05.22）
▲盧秀燕宣佈將在治安會議公開表揚，所有見義勇為的市民，（圖／台中市政府提供，2024.05.22）
今（22）日上午盧秀燕如常到市議會備詢，她受訪時再度感謝市民乘客見義勇為，合力壓制外地來的嫌犯，把傷害降到最低，除了宣佈將在治安會議公開表揚，也會予以制伏歹徒的乘客終生免費搭中捷運的優惠，以表感謝。

盧秀燕透露，兩名傷者的傷勢復原後恐影響美觀，已有民間醫療美容集團感到不捨，將各致贈20萬元慰問金給傷者、並進行免費醫美服務，警方也會提高見警率，讓每個捷運站、列車都能看到警察或保全人員。

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