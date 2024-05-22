輝達財報將出爐！台廠蠢蠢欲動 AI PC宏碁大漲9%、連面板也起漲
市場靜待輝達財報出爐，美股昨（21）日漲多跌少，唯幅度都不大。台北股市今（22）日早盤一度漲150點，來到21392點，電子資金比重回到7成以上。其中，盤面焦點在機器人概念股、光通訊與AI PC股，像是所羅門漲逾6%、華星光飆漲停，宏碁大漲9%，華碩漲6%。另外，群創、友達與彩晶也跟著紅。
記者許家禎／台北報導
台北股市今（22）日由電子股領軍上攻，權值王台積電早盤漲9元，來到850元。鴻海漲近1%，使大盤早盤一度漲150點，來到21392點。由於輝達財報將於台灣23日凌晨出爐，市場屏息以待，外資也提出最新預期，共識B200、GB200新品將推升AI與獲利，包括美銀、海通國際證券、調研機構ALETHEIA均給予正向投資評等，目標價衝上1250美元。
而今日相關概念股也紅通通。像是機器人族群先報喜，羅昇飆漲停，所羅門漲逾6%，盟立、均豪漲6%多，廣明漲5%。AI PC股也突然盤中急拉，像是宏碁大漲9%、仁寶漲8%、華碩漲6%、英業達漲1%多、和碩漲2%。
另外，矽光子也紅通通，華星光飆漲停，上詮漲8%，波若威、訊芯、眾達、旺矽漲1到4%。同時，有消息指出輝達正規劃將其「地表最強AI晶片」GB200提早導入面板級扇出型封裝，消息一出，面板族群搭上題材股價齊揚，群創漲逾6%，友達與彩晶漲4%以上。