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王力宏斷開李靚蕾2年！被問會不會找第二春　本人罕見給明確答案

▲王力宏和李靚蕾離婚2年多，被問是否再找第二春，本人罕見正面回應。（圖／王力宏臉書）
▲王力宏和李靚蕾離婚2年多，被問是否再找第二春，本人罕見正面回應。（圖／王力宏臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

王力宏2021年底宣布和李靚蕾離婚，年初北京法院判決稱王力宏婚內出軌的網友敗訴，而車商INFINITI向他求償2000萬元人民幣（約9000萬元新台幣）天價違約金，官司纏訟2年半，王力宏日前又獲得勝訴，所屬公司901萬元人民幣（約4042萬元新台幣）資產解凍 。近日被問及官司連勝，感情方面是否還有憧憬，王力宏坦言：「我沒有排斥。」

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與前妻李靚蕾離婚2年多，剛過48歲生日的王力宏，恢復黃金單身漢身分，據《鏡週刊》報導，被問到之後是否還想尋覓第二春，王力宏首度回應感情問題：「我沒在尋找也並沒有排斥。」短短一句話，王力宏對於結交新對象沒有說死，未來可能想要再構築新家庭。

▲王力宏被爆和《歌手2024》製作方簽約，出任補位歌手。（圖／王力宏臉書）
▲▼奔50歲王力宏保養得宜，狀態相當好。（圖／王力宏臉書）
▲奔50歲王力宏保養得宜，狀態相當好。（圖／王力宏臉書）
2021年12月15日，王力宏被媒體爆料和李靚蕾離婚後，當天下午在粉專發布聲明，承認與李靚蕾結束8年婚姻，兩人離婚官司隨之開打，直到去年6月23日，紐約法院才獲准雙方離婚。2022年王力宏以巡迴演唱會回歸樂壇，今年和感情醜聞相關的訴訟接連獲勝，還傳出將參加《歌手2024》，事業漸漸回到軌道。

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